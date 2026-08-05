El eclipse, en una maqueta: "Es una experiencia para todo el mundo, aunque no lo puedas ver"

El eclipse del 12 de agosto es un espectáculo de la naturaleza que no todo el mundo puede disfrutar de la misma manera, las personas con algún tipo de discapacidad enfrentan mayor dificultad para participar en eventos astronómicos y actividades organizadas en torno a él.

La doctora en Física por la Universitat de València Amelia Ortiz trabaja en facilitar la experimentación y el aprendizaje sobre fenómenos astronómicos a personas con necesidades especiales. Es la directora del proyecto 'A Touch of the Universe', liderado por el Observatori Astronòmic de la Universitat de València, que desarrolla recursos educativos apreciables a través de diversos sentidos físicos. "Nos hemos centrado sobre todo en crear maquetas que puedan ser comprensibles al tacto para que puedan ser tocadas por todo el mundo y entendidas por personas con discapacidad visual, consiguiendo así que puedan acceder y participar en las actividades astronómicas", cuenta.

Amelia Ortiz explicando el proyecto 'A Touch of the Universe' / Redacción Levante-EMV/Universitat de València

Eclipse del 12 de agosto

A pesar de que el proyecto de la Universitat de València no ha organizado ninguna actividad para personas con discapacidad alrededor del eclipse total de agosto, Amelia Ortiz asegura que podrían utilizarse modelos 3D del Sol para explicar su estructura interna, tocar la Luna y sentir su superficie rugosa con montañas y valles, que son responsables de que segundos antes de la totalidad se vean los últimos rayos de Sol de una forma característica en las llamadas perlas de Bailey, por su parecido a estas joyas.

Juan García es el CEO de Nebula Astrolúdico, empresa especializada en divulgación astronómica y que colabora con otras empresas para la organización de actividades didácticas en torno a esta ciencia. Aunque todavía no prepara actividades inclusivas para personas con necesidades especiales, reconoce que le gustaría implementarlas en el futuro.

Respecto al eclipse del 12 de agosto, opina que sería de gran utilidad implementar en las zonas de observación oficial puntos de atención a personas con discapacidad, de forma que se repartan herramientas como maquetas para que las personas invidentes puedan sentir el tamaño relativo de las estrellas, los satélites y planetas.

Una mejora que favorece a todos

Sin embargo, estos recursos no son solo beneficiosos para aquellos que padecen alguna discapacidad, sino que presenta una mejora en el aprendizaje del público general. La doctora Amelia Ortiz explica que "cuantos más sentidos involucras en el aprendizaje, mucho mejor recuerdas después lo aprendido; si además de escuchar, puedes ver, tocar o incluso oler lo que te están enseñando, la actividad resulta mucho más memorable".

La experta en astroturismo y encargada de turismo y responsabilidad social en el Camping Ribamar, Dragana Lukic, opina de los talleres inclusivos organizados en el camping, presentan más beneficios para los demás espectadores que para las personas discapacitadas. Considera que al tomar partido en la misma actividad, se crea una sensación de convivencia y cercanía y se mezclan dos realidades que en la mayoría de ocasiones se separan.

Actividades inclusivas por el eclipse

Alrededor del eclipse se han desarrollado algunos proyectos que tienen en cuenta a estas personas como el de Eclipse Inclusivo del Instituto de Ciencias del Espacio (ICE-CSIC), que ha organizado observaciones públicas que ponen a disposición de los participantes dispositivos LightSound. Estas herramientas convierten las variaciones de la luz solar en sonidos, lo que se convierte en "transcribir o traducir los datos astronómicos a sonidos de manera que una persona ciega pueda escuchar una imagen", tal y como explica Amelia Ortiz.

Esta iniciativa abarca distintos puntos del país, incluida la ciudad de València. El evento creado a partir de la colaboración de Trasmed y la Universitat de València y que convierte una ruta en ferry en un observatorio, incluye la sonificación del eclipse en directo mediante estos dispositivos.

Sin embargo, la experta apunta que así como el tacto nos da una información muy directa y fácil de entender, comprender una imagen sonora es mucho más difícil porque no tenemos un criterio fijo establecido y que hayamos aprendido desde pequeños. "No es lo mismo tocar una bolita mientras te explican que las estrellas tienen esa forma, que escuchar cómo una estrella azul tiene un sonido más grave que una roja, el campo de la sonificación es todavía una novedad y no hay un criterio estandarizado", añade.

Dificultades de esta inclusión

El CEO de Nebula Astrolúdico reconoce que es difícil llevar a cabo estas actividades ante la inseguridad y la posibilidad de tener una acogida escasa. "Veo muy complicado vender una observación astronómica exclusivamente para ciegos, creo que el camino es añadir a estas actividades elementos como una maqueta o un pódcast para que ellos puedan participar también". Aunque, a pesar de definirlo como un "nicho dentro del nicho", él opina que es una iniciativa que podría funcionar gracias a la participación de personas con discapacidad y las empresas públicas dispuestas a invertir en ello.

García también insiste en el coste limitado de estas medidas, que no son excesivamente caras ni suponen una gran inversión. Asegura que es cuestión, principalmente, de interés y de un planteamiento inclusivo hacia un evento que "es para todos, incluidas las personas con necesidades especiales, que también son parte de la sociedad y querrán tomar partido en ello".

El eclipse como espectáculo sensorial completo

La doctora Amelia Ortiz recalca que el eclipse no solo se ve, sino que también se siente. "Notas cómo baja la temperatura, el cambio del viento, oyes a la gente gritar y escuchas que cambian los sonidos de la naturaleza a tu alrededor, aunque seas invidente, es una experiencia para todo el mundo" afirma.

Además, define el cosmos y el universo como un "patrimonio cultural que es y ha sido siempre muy importante para la humanidad". La experta explica que gracias al cosmos y los movimientos de los astros, los seres humanos han predicho a lo largo de la historia las estaciones del año y han sabido cuándo cosechar y sembrar.

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Por ello, desde el proyecto 'A Touch of the Universe' reconocen la importancia de extender estos conocimientos al máximo número de personas posible, desde las que presentan algún tipo de discapacidad hasta las que disponen de todos los sentidos. "Por ejemplo, no podemos ver la cara oculta de la Luna, pero el modelo 3D que hemos creado permite a todo el mundo verla, conocerla y tocarla". La experta afirma que son proyectos que no son exclusivos para personas con necesidades especiales y concluye que todo el mundo puede beneficiarse de ellos.