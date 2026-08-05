El ingeniero Manuel Miñes presidirá la Agència valenciana de seguretat ferroviària

El ingeniero y exgerente de la Cámara de Contratistas Manuel Miñes presidirá la Agència valenciana de seguretat ferroviària, la autoridad autonómica responsable de la seguridad del sistema ferroviario que gestiona la Generalitat. El presidente de la Generalitat Juanfran Pérez Llorca ha designado a Miñes como nuevo responsable de la agencia. Una entidad que arrancó en 2019-2020, tras el compromiso alcanzado en 2015 por seis partidos (PSPV, Compromis, Ciudadanos, Podemos, EU y UpyD) con la Asociación de víctimas del metro 3 de julio (Avm3j) para impulsar una nueva comision de investigación del accidente del metro e impulsar la ley y la Agència valenciana de seguretat ferroviària.

Precisamente, la ley de seguridad ferroviaria prevé que "la persona titular de la presidencia de la Agència valenciana de seguretat ferroviària, que presidirá asimismo el Consejo Rector, será nombrada formalmente por el presidente de la Generalitat, a propuesta del Consejo Rector, por mayoría absoluta de las personas que lo integran, en la primera sesión que celebre". Esta sesión se celebró el pasado 16 de julio de 2026, "en ella se propuso para el cargo de presidente de la Agència valenciana de seguretat ferroviària, por unanimidad de las personas que integran el Consejo Rector, a Manuel Miñés Muñoz", según el decreto del presidente de la Generalitat, publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Miñes ha formado parte de la Agència valenciana de seguretat ferroviària desde que se puso en marcha. La agencia se creó por decreto el 27 de diciembre de 2019, el 31 de julio de 2020 se nombró al primer consejo rector formado por Antonio Esparza Sanz, Carla García Román y Manuel Miñes Muñoz (elegidos por las Corts Valencianes) a los que se añadieron los miembros elegidos por el Consell: Pilar Calvo Holgado y Ricardo Insa Franco. El primer presidente de la agencia fue Antonio Esparza Sanz, que ha sido confirmado en 2026 como vocal del consejo rector de la agencia.

Entre las funciones de la Agència de seguretat ferroviaria está velar por el mantenimiento general de la seguridad en la circulación ferroviaria, autorizar la entrada en servicio de los subsistemas estructurales, funcionales y todo el sistema ferroviario en su conjunto, establecer una metodología para la evaluación y valoración de los riesgos asociados a la operación ferroviaria u otorgar certificaciones de seguridad de entidades ferroviarias.

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La elección de Miñes como nuevo presidente de la Agència de seguretat ferroviaria se produce después del relevo como director gerente de la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana (CCCV) durante dos décadas, en la que Miñes ha ejercido de gota malaya en defensa de las inversiones necesarias para la Comunitat Valenciana.