La Generalitat y los ayuntamientos supervisarán el eclipse desde 13 puntos operativos frente a posibles incidentes

El eclipse del próximo 12 de agosto tendrá un interés masivo en la Comunitat Valenciana, al ser una de las autonomías desde donde mejor se podrá observar, que podría generar problemas de movilidad y de asistencia sanitaria, entre otras cuestiones, ante la llegada de un gran número de turistas y los desplazamientos de la población local. Para velar por la seguridad, la Generalitat y los ayuntamientos implicados supervisarán la evolución del eclipse desde 13 puntos operativos durante toda la jornada, además de las reuniones que habrá en los días previos. El dispositivo se gestionará desde los dos Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado), uno instalado en el centro de Emergencias en l'Eliana y el otro en el Consorcio Provincial de Castellón. Además, la respuesta operativa se extenderá a nivel local en los nueve municipios designados como puntos oficiales de observación, los cuales deberán constituir sus propios Centros de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal).

Reunión en el Centro de Coordinación de Emergencias en la Eliana / Redacción Levante-EMV/Generalitat Valenciana

Por su parte, en las ciudades de València y Castelló se establecerán dos puestos de mando preventivo para reaccionar de forma inmediata ante cualquier incidencia. Este despliegue de coordinación entre todas las administraciones —estatal, autonómica y local— incluye también la activación del Plan de Actuación Horizontal, una herramienta de gestión conjunta que ya fue utilizada recientemente en el incendio de la Serra d'Espadà. Además, para minimizar riesgos, el Plan Territorial de Emergencia de la Comunitat Valenciana entrará en Situación 0 a las 00:00 del día 10 de agosto, elevándose a Situación 2 a partir de las 23:59 del día 11 para afrontar un hito que no se vivía desde hace más de un siglo. De todo este dispositivo informó el lunes la Generalitat Valenciana después de una reunión informativa y de coordinación entre todas las entidades implicadas en el operativo.

Ayuntamientos obligados a convocar el Cecopal

La constitución de los órganos de coordinación de emergencias es uno de los puntos de mayor importancia en el plan de contingencia elaborado por la Generalitat Valenciana para garantizar la seguridad del evento. Los municipios con puntos oficiales de observación dispondrán de su propio Cecopal, según las indicaciones del Conseller de Emergencias e Interior, encargado de hacer frente a las situaciones de riesgo que se produzcan en la zona donde se ubiquen.

Los ayuntamientos que tienen la obligación convocar el Cecopal están repartidos entre las provincias de Valencia y Castellón, des donde será visible el eclipse en su totalidad, aunque el propio conseller ha afirmado que la ciudad de Castelló de la Plana se encuentra en el punto de mira de la Generalitat debido a su elevado aforo, ya que concentra en sus playas más del 70% de la capacidad total de todos los puntos oficiales, con 60.000 personas. Por este motivo, además de las medidas generales se instalará en la ciudad un Puesto de Mando Preventivo y un Cecopi constituido por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat en L'Eliana y el Consorcio Provincial de Castellón. Los otros tres puntos oficiales en Castelló de la Plana y que, por lo tanto, dispondrán de este dispositivo serán Benassal, Onda y Peñíscola.

Mientras tanto, en la provincia de Valencia, el punto con mayor capacidad de aforo se encuentra en la Playa de la Malva-rosa, con 10.000 personas como límite. Debido a su relevante, en esta zona se dispondrá además de un Cecopal, un puesto de mando preventivo al igual que en la ciudad castellonense. A pesar del elevado aforo, sigue siendo 6 veces menor al de la ciudad de Castelló, por lo que no se ha considerado necesario constituir un Cecopi en el municipio. Los demás puntos de observación oficiales situados en Valencia y que constituirán un Cecopal son Aras de los Olmos, Macastre, Utiel y la Playa de Puçol.

Otras medidas de seguridad ante el eclipse

Además de la instauración de dispositivos de emergencia, otra de las medidas fundamentales para asegurar el bienestar ciudadano durante el día del eclipse es el cierre de parques naturales que se blindarán para evitar la asistencia masiva de público y minimizar el riesgo en caso de incendio forestal, en un momento en que las condiciones meteorológicas y de los montes son muy propicias al fuego. El cierre de estos enclaves afectará a aquellos de las provincias de Valencia y Castellón, así como de los parques de Mariola, Font Roja y Pego-Oliva en la provincia de Alicante. El objetivo es evitar que la presencia de personas en zonas forestales dificulte las tareas de extinción o rescate en caso de emergencia. Así se especifica en el plan confeccionado por la Generalitat y que se explicó ayer, con el que la Comunitat Valenciana afrontará el eclipse como si fuese una emergencia de primera necesidad, similar a un incendio o a la dana del 29-O.

La preocupación por el riesgo de incendio se comparte desde Greenpeace España, cuyo responsable de Energía y Cambio Climático José Luis García alerta sobre la "situación de emergencia climática" a la que nos enfrentamos debido a las altas temperaturas en la que estamos. Advierte que bajo estas circunstancias "cualquier pequeño descuido, una negligencia, una colilla o un envase de vidrio puede provocar un desastre".

Debido precisamente a este riesgo y para garantizar la seguridad desde el aire, la Generalitat ha dispuesto un contingente de 26 medios aéreos que permanecerán en alerta durante toda la jornada. Entre estos recursos, destaca un helicóptero ubicado permanentemente en el Centro de Coordinación de L'Eliana y otro destinado a labores de reconocimiento para el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón. Esta vigilancia aérea es crucial, dado que se ha decretado el Nivel 3 de Preemergencia por incendios forestales, lo que supone un riesgo extremo en toda la región. Además, el operativo se completará con un total de 2.500 agentes desplegados con efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

22 unidades sanitarias reforzadas

En el aspecto sanitario, el conseller ha subrayado el refuerzo del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), de los centros de salud y puntos de atención continuada y la reorganización del transporte sanitario. De esta manera, se ha previsto aumentar la dotación del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana con 13 unidades más y la ampliación de horario de otras 9.

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Este incremento de ambulancias se concreta en 9 de transporte no asistido; 2 de Soporte Vital Básico y 2 Unidades de Soporte y Coordinación, que son vehículos con mayor capacidad de acceso al lugar de la emergencia y, aunque no transportan pacientes, están dotados con equipo médico y material igual que las unidades del SAMU. En cuanto a las 9 unidades en las que se amplía el horario, 7 son de Soporte Vital Básico y 2 del SAMU.