¿Dónde conseguir gafas homologadas para observar el eclipse solar en la Comunitat Valenciana?
La Sociedad Española de Oftalmología insiste en la necesidad de gafas homologadas con norma EN ISO 12312-2 para evitar daños oculares
Cuidado, no todas las gafas valen para observar de forma segura el próximo eclipse solar total que tendrá lugar el 12 de agosto, un acontecimiento que no se observaba en la península desde hace más de un siglo.
Este evento astronómico ha despertado el interés de miles de valencianos, quienes se dirigirán a puntos estratégicos para disfrutar de un atardecer inolvidable. Sin embargo, para vivir el eclipse con seguridad, los expertos advierten que es fundamental usar las gafas homologadas.
La Sociedad Española de Oftalmología ha difundido una serie de recomendaciones para disfrutar de forma segura del eclipse. Los expertos recomiendan utilizar gafas o visores específicos que cumplan con la norma EN ISO 12312‑2 y cuenten con el marcado CE para observar el eclipse con seguridad. Además, recuerdan que las gafas de sol convencionales no sirven para observar el fenómeno.
Establecimientos donde comprar gafas homologadas
A una semana del eclipse, muchos establecimientos han colgado el cartel de "agotadas" en las gafas homologadas. Estos son algunos de los lugares donde se pueden conseguir las gafas homologadas para proteger la vista durante la tarde del eclipse. En muchos de ellos, las gafas están a la venta hasta fin de existencias.
- Plataformas online: Amazon España ofrece una amplia variedad de gafas homologadas para la observación del eclipse solares, disponible tanto en unidades individuales como en packs familiares.
- Ópticas: Las ópticas y centros especializados en salud visual son uno de los puntos de venta más seguros para adquirir gafas homologadas.
- Tiendas astronómicas: Las tiendas especializadas en astronomía y observación del cielo suelen ofrecer gafas y filtros solares certificados para eclipses, además de otros accesorios como filtros para telescopios, prismáticos y cámaras.
- Farmacias: Algunas farmacias están comercializando gafas homologadas para la observación del eclipse como un servicio de salud visual.
- Supermercados: Cadenas como Aldi o Carrefour han lanzado unidades de gafas certificadas para disfrutar del eclipse de forma segura.
- Tiendas: Mediamark, Decathlon, o El Corte Inglés están vendiendo en su tienda físca o a través de su plataforma online unidades limitadas de gafas homologadas para proteger la vista de sus clientes.
- Grupo Social ONCE y Gobierno de España: El Ministerio de Ciencia y el Grupo Social ONCE han puesto en marcha una de las mayores campañas de distribución de dos millones de gafas homologadas en España.
- Ajuntament de València: El Ajuntament, a través de València Sostenible, está repartiendo gratuitamente una gafa homologada por persona a quienes visiten la Oficina de l'Energia o el Observatori del Canvi Climàtic, hasta agotar existencias.
Museos de ciencia y planetarios
Los museos de ciencia, planetarios y centros de divulgación científica de la Comunitat Valenciana se han convertido es algunos de los lugares más recomendables para conseguir gafas con certificación homologada para el eclipse. Concretamente, estos son los espacios donde se puede conseguir esta protección ocular:
- Jardí Botànic de la Universitat de València
- Ciutat de les Arts i les Ciències de València
- Planetario de Catellón
- Museo de Aguas de Alicante
- Museo de Ciencias Naturales de Valencia
- Big History
Recomendaciones
La Sociedad Española de Oftalmología (SEO) también aconseja que las observaciones al cielo sean breves e intermitentes y recomienda extremar las precauciones en el caso de los menores de edad y personas con patologías oculares. No obstante, ante la aparición de molestias o síntomas visuales tras la observación del eclipse, los expertos recomiendan acudir a un centro hospitalario con servicio de oftalmología.
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