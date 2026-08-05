La Marina Baixa, única zona en riesgo por sequía en la CHJ después de la mejoría en el Serpis

El riesgo de sequía se reduce en la Comunitat Valenciana después de que la zona del Serpis haya abandonado el nivel de prealerta y haya alcanzado el nivel de normalidad al alcanzar un valor de 0,50, tres centésimas por encima del registrado en junio. Con este cambio, solo la Unidad Territorial de Escasez (UTE) de la Marina Baixa se encuentra en alerta por riesgo a sufrir escasez de agua con un valor de 0,29. Así se recoge en el Informe de Seguimiento de la Sequía y la Escasez correspondiente al mes de julio y publicado por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

La situación es, de hecho, mucho más favorable a la vivida hace un año, si se analiza la situación de cada una de las nueve UTE en las que se divide la Comunitat Valenciana. Entonces, la de la Marina Baixa estaba en alerta también con un valor de 0,21 -ahora marca un 0,29, por lo que habría cierta mejoría- y las del Serpis y el Vinalopó-Alacantí se encontraban en situación de prealerta con valores de escasez de 0,44 y 0,37, respectivamente, frente a los 0,50 y 0,57 actuales.

Situación del riesgo de sequía en España en mayo de 2025, con Serpis aun en prealerta. / Miteco

De hecho, la segunda UE empeoró durante el otoño y estuvo en nivel de alerta durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. También es mejor a la de hace dos años porque, durante el verano de 2024, había hasta cuatro zonas de la CHJ en emergencia por sequía, las del Maestrat, el Palància, la Marina Alta y la Baixa; y otras tres estaban en nivel de alerta, las de Millars-Castelló, el Serpis y el Vinalopó.

Nivel de riesgo por sequía en España en verano de 2024. / CHJ

El documento incluye también una predicción de lo que podría ocurrir en los próximos meses y los pronósticos no son demasiado halagüeños porque la Marina Baixa podría entrar en situación de emergencia si el trimestre agosto-octubre es o seco o normal; en la Alta empeorará solo si es "seco". Solo se 'salvaría' manteniéndose en alerta si el periodo es húmedo. Otras dos UTEs que podrían evolucionar negativamente en el futuro próximo son las del Serpis que, independientemente del escenario que se de, volverá al nivel de prealerta en octubre; y la de Palancia-Los Valles, que también empeorará si se da un trimestre seco o normal en la zona.

Bonanza hídrica

Los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) afrontan el tramo más duro del verano con unas reservas superiores a las de los dos últimos años pese a varias semanas de calor extremo, ausencia de lluvias y una elevada demanda de agua para el regadío. Según el último parte de la CHJ, los pantanos almacenan 1.669,22 hectómetros cúbicos de agua, lo que representa el 58,99 % de su capacidad, casi cuatro puntos más que hace un año, cuando se situaban en el 57,36 %, y muy por encima del 47,36 % registrado en julio de 2024. En términos absolutos, el sistema dispone de 113 hectómetros cúbicos más que hace un año y de casi 396 hectómetros más que en las mismas fechas de 2024.

Noticias relacionadas

La mejora resulta especialmente significativa porque llega tras varias semanas marcadas por temperaturas excepcionalmente altas. Solo durante la última semana, los embalses han perdido 31,33 hectómetros cúbicos, un descenso habitual en estas fechas debido al aumento de la evaporación y al mayor consumo para riego, pero insuficiente para borrar el importante colchón de agua acumulado durante el último año hidrológico.