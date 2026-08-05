«Nos ofrecían una casa en Washington para venir a ver el eclipse a València»

El fenómeno astronómico del 12 de agosto ha suscitado un gran interés en el turismo con destino a España, debido a su localización privilegiada desde la que será visible el eclipse. El elevado precio de los hoteles y su poca disponibilidad para estas fechas ha hecho a los turistas adentrarse en la búsqueda de otras opciones como el "home exchange" o intercambio de casas.

Fabrizio Muzzati ha viajado en más de 50 ocasiones gracias a la plataforma HomeExchange.com, a través de la cual ofrece intercambiar su casa en Benicàssim con otras situadas en un destino turístico que quiera visitar. Debido al eclipse, las ofertas en la aplicación no han dejado de llegarle desde países de todo el mundo, Japón y Estados Unidos entre ellos. El suyo no es un caso aislado, ya que afirma que más propietarios de la zona que realizan este tipo de intercambio le han comentado el aluvión de peticiones internacionales rebicidas. Califica de "impresionante" ver cómo hay gente interesada en intercambiar su casa en Japón para ir a Castellón, solamente para presenciar el minuto de totalidad del eclipse.

"¡Hola! Somos una familia estadounidense que busca unas vacaciones cerca de Valencia para ver el eclipse solar total". Así se presentaban ya en octubre del año pasado los turistas interesados en alojarse unos días en el apartamento de Benicàssim de Fabrizio. "Nos gustaría saber si consideraría un intercambio en nuestra casa en el corazón de Washington DC", continuaban. Sin embargo, la vivienda finalmente hospedará a unos amigos de castellón del propietario.

España en el foco internacional por el eclipse

El turismo internacional ha puesto su interés en el país y los hoteles de la Comunitat Valenciana, considerada un territorio con buena observación, presentan ya un gran porcentaje de ocupación. Fuentes del sector afirman que entre el 75 y el 80% de los visitantes adicionales que llegan a España con motivo del fenómeno son turistas internacionales, debido al conocido como "eclipse chasers" o cazadores de eclipses. Este concepto hace referencia a los aficionados que reservan actividades y alojamientos relacionados con el astroturismo y que se ha popularizado en Estados Unidos y Canadá tras el eclipse solar de 2024 en América del norte. Debido a ello, estas nacionalidades se presentan como las principales en las listas de reserva, contratadas con varios años de antelación.

Aún así, el interés se ha generalizado y países de todo el mundo acuden al territorio español a causa del fenómeno astronómico, desde turistas procedentes de Francia, Bélgica y Suiza, hasta nacidos en Reino Unido e Irlanda. En Alemania y Países Bajos se encuentran los turistas que menos se desplazarán hasta la península, aunque en última posición se encuentran Japón y Asia, con visitantes de alto poder adquisitivo que se desplazan a nivel global para presenciar eventos de este tipo.

Una forma de reinventar el turismo

El eclipse ha servido de impulso para una tendencia que, aunque todavía no tiene una gran presencia en el turismo, va tomando protagonismo. Fabrizio Muzzati ha viajado a destinos como Atenas, Tirana y Normandía, pero también alrededor de España, en Madrid y Barcelona. Para él, la mayor ventaja que presenta el intercambio de casas son las recomendaciones del huésped, que te proporciona la información práctica con los conocimientos de una persona local.

Vícto Gómez lleva ya 4 años viajando por todo el mundo de esta forma. Para él, lo más enriquecedor de la experiencia es habitar casas de gente local, que están decoradas de formas y estilos diferentes y propios del municipio, en contraste con la impersonalidad de los hoteles. Además, afirma que estas viviendas se encuentran habitualmente en barrios alejados de los puntos turísticos, de forma que ves una cara privilegiada del destino más cercana con las personas nativas.

Fabrizio destaca el trato cercano de las personas en este tipo de experiencias, que siempre están dispuestas a hacer de guía, cuidar la vivienda en la que se alojan y brindar su casa con una sonrisa. "Una vez me ofrecí a acercar del aeropuerto a unos huéspedes porque me venía de paso, eran un matrimonio de médicos que vivía en Ibiza y para agradecerme el gesto me dijeron que siempre que quisiera tendría las puertas de su casa abiertas, llegaron a afirmar que si hacía falta, se irían a dormir con unos amigos", recuerda.

También enfatiza el respeto y convivencia del turismo de intercambio de casas. "Al ser personas que también dejan su hogar regularmente, saben cuidar el de los demás", asegura. Comenta que al ser una vivienda en la que habitan personas puedes encontrar ropa en los armarios y comida en la nevera, por lo que el cuidado hacia lo que no es tuyo es fundamental.

El broche final de la estancia es hacer un regalo de agradecimiento al huésped. "Habitualmente, dejas algún detalle, y después, cuando vuelves a casa del viaje, sueles encontrarte con una botella de vino", cuenta Fabrizio.

Hospedaje que, en vez de dinero, cuesta puntos

La plataforma HomeExchange.com es una aplicación y página web que se dedica a poner en contacto a personas interesadas en intercambiar sus casas. El sistema compensa al huésped con puntos por cada noche que pasen los turistas en su vivienda. La casa en Benicàssim de Frabrizio acumula 190 puntos por noche, si los turistas pasan una semana, se suman 1330 puntos que se pueden canjear por otro intercambio. "Buscas según las fechas que te vengan bien y ves las fotografías de la casa, si tienes los puntos suficientes, solo queda preguntar si puedes acudir, es una muy buena forma de viajar con alojamiento gratuito", explica el propietario

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Un amplio abanico de destinos y tipos de turismo

Además, no solo sirve para realizar viajes de larga distancia, Fabrizio comenta que él se irá los próximos días a una cabaña a 5 kilómetros de donde vive normalmente. Le apareció la casa en la aplicación y decidió irse con la seguridad, además, de que las reservas se pueden modificar fácilmente en la plataforma, y con la tranquilidad de que se sentirá acogido, al igual que en el resto de viviendas que ha visitado utilizando el intercambio de casas.