El PSPV busca cerrar sus candidatos a las grandes ciudades en septiembre

La designación de Trini Amorós como candidata del PSPV en Alicante, en una excepción avalada por Ferraz, ha sido solo el pistoletazo de salida, la primera muesca al proceso de renovación que los socialistas valencianos quieren impulsar en sus papeletas en las grandes ciudades (especialmente en las capitales de provincia: València, Castellón y la citada Alicante, las tres gobernadas por el PP) y cuyo deseo es tener completado en septiembre, incluso a poder ser la primera semana como una forma de vuelta al cole político con los deberes hechos.

Es la idea que trasladan fuentes de la sala de máquinas de la federación que dirige Diana Morant tras las opciones dadas por el PSOE. La ejecutiva federal aprobó la semana pasada habilitar dos fechas para el procedimiento de elección de sus cabezas de lista en las municipales, con posibilidad de primarias en caso de concurrir dos o más aspirantes: septiembre o noviembre. A partir de ahí ha de ser la dirección 'de país', la autonómica, la que decida qué agrupaciones eligen a sus candidatos en la primera ventana y cuáles en la segunda, con octubre como el momento para confirmar a aquellos alcaldes que quieren optar a la reelección y que tienen un procedimiento diferenciado.

Despejar la convención en Alicante

Y, de momento, y a falta de que la decisión se acabe de cerrar en una ejecutiva que se prevé para la última semana de agosto, la intención de la cúpula de los socialistas valencianos es que el primer rango de fechas sirva para designar a los candidatos de las grandes ciudades y que en la segunda vayan el resto de municipios que tengan que pasar por una votación de los militantes. Para ello, influye y mucho que la formación tenga marcado en rojo el fin de semana del 19 y 20 de septiembre cuando celebrará su Conferencia Política en Alicante.

El evento, que formalmente servirá para que le partido defina las líneas maestras del futuro programa electoral, tendrá la impronta de inicio de la carrera hacia los comicios. Para ello, la formación está preparando un formato festivalero con influencers y nombres destacados de la izquierda, un gran acto con espacios diferenciados, conferencias y hasta actuaciones musicales que han de exhibir que el PSPV está preparado no solo para la contienda en las urnas, sino que está presto para ponerse a gobernar.

En esa tónica más festiva, de celebración, la dirección autonómica no quiere que la tensión por unas hipotéticas primarias en algunas localidades empañe el evento. Según el calendario diseñado por Ferraz, esa primera ventana de septiembre tiene como día de votación de la militancia el 26 de septiembre, por lo que la Conferencia Política quedaría enmarcada en medio de una campaña interna. De ahí que la dirección autonómica solo prevea fijar dentro de ese primer rango de fechas a las grandes ciudades que ya tienen el camino despejado y donde no se espera que haya "lío".

Los casos más claros son València y Castellón donde Pilar Bernabé y el diputado en las Corts, Rafa Simó, aparecen como claros favoritos sin alternativas. Al entrar en esa primera fecha de septiembre, los dos dirigentes deberán presentar sus candidaturas entre el día 4 y el 7 y esperar que no haya rivales. Si es así, ya serían formalmente candidatos. Si no, habrá que esperar a la semana siguiente a la recogida de avales, donde cualquier posible competidor, de carácter más bien 'outsider', tendrá muy complicado reunir el 15 % necesario de firmas, un porcentaje que los socialistas han endurecido para este proceso.

El objetivo es que lleguen ya a la Conferencia Política ungidos y que esta sea un proceso de exaltación para mostrar el tándem electoral en las principales localidades junto a la candidata autonómica. También podrían entrar en esta ronda otros grandes municipios como Torrent o Elx donde aparecen señalados los nombres de Andrés Campos y Héctor Díez. El PSPV tiene hasta el 2 de septiembre para comunicar a Ferraz cuáles entran en este primer 'pack'.

Las batallas, para noviembre

Más allá de estas, las siguientes fechas que aparecen en el horizonte son octubre para los alcaldes que quieran repetir y noviembre, que sí que parece destinado a ser el mes de la competición en las urnas para la formación. Entre el 5 y el 8 de octubre los alcaldes que quieran intentar revalidar su vara de mando deberán comunicarlo. En estas, “no procederá la celebración de primarias”, con una excepción: si hay alguna alternativa “deberá estar autorizado por la Comisión Federal de Listas y avalado por más del 50% de la militancia del ámbito correspondiente”. Ese proceso se abre días después de la comunicación del munícipe, el día 22 de octubre debe quedar resuelto y se esperan pocas sorpresas.

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Para casi un mes después queda enmarcado el último paso. La dirección autonómica plantea situar en noviembre todos aquellos procesos de municipios donde habrá contienda en primarias, fijada para el 14 de noviembre. Lo más probable es que ese día se acaben resolviendo en las urnas los aspirantes a las alcaldías de Benidorm, Sueca, Oliva o Sant Vicent del Raspeig. Solo en caso de que haya más de dos aspirantes y ninguno obtiene el 50 % el proceso de primarias se estirará hasta una semana después, a seis meses para las elecciones con todo el poder ya en juego.