De los 38 ºC al granizo: la Aemet activa avisos por calor y fuertes tormentas en la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana se enfrenta a unas jornadas marcadas por la inestabilidad meteorológica en el interior y las altas temperaturas en gran parte del territorio. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado varios avisos amarillos para este viernes 7 y sábado 8 de agosto por tormentas acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento, así como por máximas que alcanzarán los 38 ºC.

Además, tanto la Aemet como el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM-Meteorología) han alertado de temperaturas del agua del mar excepcionalmente elevadas en la cuenca mediterránea y la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), de un mes de julio históricamente cálido.

Tormentas y calor intenso

Durante la jornada del viernes predominará el cielo poco nuboso con intervalos de nubes bajas por la mañana. Sin embargo, conforme avance el día, surgirá nubosidad de evolución diurna en el interior de la mitad norte que desencadenará chubascos y tormentas por la tarde, con probabilidad de que sean localmente fuertes.

Las temperaturas mínimas experimentarán pocos cambios, mientras que las máximas irán en ascenso en el sur de Valencia. Destacan los valores significativamente altos en la comarca de la Ribera Baixa. El viento soplará flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, mientras que en las horas centrales predominarán las componentes sur y este, con intervalos de intensidad moderada por la tarde.

La Aemet prevé chubascos y tormentas en el norte de la Comunitat Valenciana. / Miguel Angel Montesinos

Avisos amarillos de la Aemet para el viernes

Interior norte de Castellón: Aviso amarillo por tormentas, que pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes, y lluvias de hasta 20 mm de precipitación acumulada en una hora (de 16:00 a 00:00 horas).

Aviso amarillo por tormentas, que pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes, y lluvias de hasta 20 mm de precipitación acumulada en una hora (de 16:00 a 00:00 horas). Interior norte de Castellón e interior norte de Valencia: Aviso amarillo por tormentas, con probabilidad de granizo y rachas de viento muy fuertes, y lluvias acumuladas de 20 mm en una hora (de 16:00 a 22:00 horas).

Aviso amarillo por tormentas, con probabilidad de granizo y rachas de viento muy fuertes, y lluvias acumuladas de 20 mm en una hora (de 16:00 a 22:00 horas). Litoral sur de Valencia: Aviso amarillo por temperaturas máximas de hasta 36 ºC (de 12:00 a 20:00 horas).

Suben los termómetros

De cara al sábado se espera un panorama de cielos poco nubosos o despejados, aumentando la nubosidad de evolución en el interior del tercio norte durante la tarde. Se prevén chubascos ocasionales acompañados de tormenta en el interior norte de Castellón, que podrían ser localmente fuertes.

Las temperaturas iniciarán un ligero ascenso generalizado, registrando un aumento de las máximas en el sur de Valencia y valores significativamente altos en el tercio sur de la Comunitat Valenciana. Los vientos continuarán flojos de dirección variable, fijándose de componente este por la tarde con intervalos de moderado.

Avisos amarillos de la Aemet para el sábado

Interior norte de Castellón: Aviso amarillo por tormentas, que pueden ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento, y lluvias de hasta 20 mm en una hora (de 14:00 a 22:00 horas).

Aviso amarillo por tormentas, que pueden ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento, y lluvias de hasta 20 mm en una hora (de 14:00 a 22:00 horas). Interior norte de Valencia: Aviso amarillo por temperaturas máximas de 36 ºC (de 13:00 a 21:00 horas).

Aviso amarillo por temperaturas máximas de 36 ºC (de 13:00 a 21:00 horas). Interior sur de Valencia: Aviso amarillo por temperaturas máximas de 38 ºC (de 13:00 a 21:00 horas).

Aviso amarillo por temperaturas máximas de 38 ºC (de 13:00 a 21:00 horas). Litoral sur de Valencia, litoral norte de Alicante y litoral sur de Alicante: Aviso amarillo por temperaturas máximas de 36 ºC en las zonas de interior de dicho litoral (de 12:00 a 20:00 horas).

La Aemet prevé para el sábado valores significativamente altos en el tercio sur de la Comunitat Valenciana. / J.M. López

Anomalía en la temperatura del mar: noches tóridas y bochorno

El estado actual del mar, también influye en el calor. Según ha informado la Aemet en sus canales oficiales, la temperatura del agua del Mediterráneo occidental se sitúa actualmente más de 4 °C por encima de los valores normales para estas fechas, y más de 3 °C en el Cantábrico. Este fenómeno desencadena noches extremadamente cálidas en la franja costera y acentúa la sensación de bochorno a causa de la elevada humedad.

Según ha informado la Aemet en sus canales oficiales, la temperatura del agua del Mediterráneo occidental se sitúa actualmente más de 4 °C por encima de los valores normales para estas fechas. / Aemet

Por su parte, el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM-Meteorología) señala que la media de la temperatura superficial del mar en el Mediterráneo ha vuelto a subir hasta los 28 °C, lo que representa una anomalía de 1,78 °C. Según sus análisis, el 63 % de la superficie marina se encuentra afectada por una ola de calor marino con una intensidad media de 3 °C.

Julio de 2026, el mes más cálido registrado

Este escenario de calor persistente prolonga la tendencia registrada el mes pasado. Según los datos facilitados por la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), julio de 2026 se ha convertido en el mes más cálido desde que se tienen registros.

Noticias relacionadas

A lo largo de los 31 días de julio, en hasta 17 jornadas distintas alguna localidad de la Comunitat Valenciana logró superar la barrera de los 40 ºC, destacando los picos máximos alcanzados en municipios como la Pobla Llarga (45,5 ºC el día 7) o Villena (45,1 ºC el día 23).