Agosto acumula en seis días su cuarta noche tórrida en València

València ha vivido su segunda noche torrida consecutiva este agosto. A falta de más de un mes para que finalice, el verano de 2026 ya se sitúa como el tercero con la mayor cantidad de noches calurosas en la historia de València. Con la noche del 5 al 6 de agosto ya se suman 17 noches en las que la temperatura mínima de València es mayor o igual a 25 grados, cantidad necesaria para que se considere "noche torrida". Se trata de la cuarta noche que supera los 25 grados desde que comenzó agosto hace poco menos de una semana.

Aemet ha registrado una temperatura mínima de 26'1 grados en la ciudad de València, lo que ha provocado que esta haya vuelto a ser otra sofocante noche de verano, pero que se queda lejos de los 27'5 grados que se alcanzaron el pasado viernes 24 de julio, temperatura récord de la ciudad. El Tancat de Mília, junto a l'Albufera, ha sido el lugar en el que se han registrado las temperaturas más altas durante la jornada nocturna del miércoles al jueves, con unas temperaturas que han alcanzado los 26'7 grados.

El resto de capitales provincianas de la Comunitat Valenciana, Castelló de la Plana y Alicante, también aumentan su contador particular de noches tórridas, con temperaturas de 25'5 y 25'3 grados respectivamente. Castellón ya cuenta con quince noches tórridas en su conteo anual, lo que posiciona a 2026 como el verano con más noches calurosas de la ciudad, mientras que Alicante se coloca con doce, a dos de alcanzar las catorce registradas en 2015.

Con mucha humedad y sin aire

Uno de los causantes del gran efecto de calor que acarrea durante las noches es la humedad. El alto porcentaje con el que cuenta la humedad provoca que tanto la sensación térmica como las temperaturas mínimas sean más altas debido al efecto de gas invernadero que provoca. Durante la noche, la humedad se ha encontrado entre el 80 y el 90 por ciento durante gran parte de la madrugada, sin bajar del 85 por ciento en la ciudad de València.

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Por otra parte, la falta de aire también favorece el aumento de temperaturas. En una ocasión corriente, la brisa ligera favorece la mezcla entre el aire más cercano al suelo con aires más frescos. Sin embargo, la falta de este provoca que se libere el calor de los edificios y el asfalto y que se mantenga sobre la ciudad en lugar de ser esparcido. Materiales como el hormigón y el asfalto almacenan gran cantidad de energía durante el día y la liberan durante la noche, lo que termina provocando el efecto 'isla urbana'. La suma de ambos factores provoca que las temperaturas durante la noche "acentúa la sensación de bochorno y reduce el confort térmico", según afirma AEMET.