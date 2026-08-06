Alerta en los montes: la Diputación de Valencia activa 182 bomberos y brigadistas para el día del eclipse

El Consorcio Provincial de Bomberos de València desplegará el próximo 12 de agosto un dispositivo extraordinario con motivo del eclipse total de sol que supondrá la movilización de 182 efectivos propios, entre bomberos profesionales y voluntarios, personal de mando y comunicaciones y las brigadas forestales BRIFO.

A estos recursos se sumarán los medios pertenecientes al Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana que se integren en el operativo, dentro de la coordinación establecida entre ambas administraciones.

El presidente del Consorcio, Avelino Mascarell, destaca que “estamos ante una jornada excepcional que requiere anticipación, planificación y una coordinación absoluta entre todos los servicios de emergencias. Desde el Consorcio vamos a reforzar nuestros recursos para estar preparados y responder con rapidez ante cualquier incidencia”.

El dispositivo estará operativo desde las 12.00 hasta las 23.59 horas y se enmarca en la planificación global impulsada por la Generalitat ante el eclipse, abordada con los diferentes organismos de seguridad y emergencias en la reunión de coordinación celebrada en el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana.

Desde el Consorcio se recomienda a la ciudadanía observar el eclipse desde los espacios habilitados para ello y evitar acceder a zonas forestales, tanto para reducir los riesgos como para facilitar la movilidad y garantizar el acceso de los vehículos de emergencia si fuera necesaria una intervención.

“Queremos que todo el mundo pueda disfrutar de un acontecimiento excepcional, pero debemos hacerlo con seguridad. La recomendación es acudir a los lugares habilitados y evitar las zonas forestales”, señala Mascarell.

Refuerzo del dispositivo provincial

La estructura operativa contará con un inspector u oficial responsable de Operaciones, un oficial jefe de guardia y un técnico forestal de guardia. El Centro de Comunicaciones estará reforzado por un sargento coordinador de medios, un jefe de sala y dos operadores, mientras que en la escala de mando habrá un suboficial o sargento jefe de sector, dos sargentos y un coordinador forestal.

A ellos se sumarán seis dotaciones BFP, compuestas cada una por un cabo y tres bomberos, en los parques de Sagunt, Paterna, Torrent, Gandia, Alzira y Requena.

También se reforzarán los parques de bomberos voluntarios con siete unidades BUP/BRP, cada una con un jefe de equipo y cuatro bomberos voluntarios, y siete UPC con sus respectivos jefes de parque. Estos medios estarán ubicados en Sinarcas, Titaguas, Chelva, Cofrentes, Ayora, Navarrés y Vallada.

Mascarell explica que “el objetivo es reforzar especialmente las zonas del interior sin comprometer la capacidad de respuesta ordinaria en el conjunto de la provincia”.

105 efectivos de las BRIFO

Las brigadas forestales BRIFO del Consorcio tendrán un peso destacado en el dispositivo, con 105 efectivos. Se activarán 20 BRIFO, cuatro por cada zona forestal y con cinco componentes por brigada, además de un operador de sala, dos coordinadores forestales BRIFO y dos coordinadores Delta.

Estos efectivos forman parte de los 182 profesionales movilizados por el Consorcio y desarrollarán principalmente tareas de prevención y primera intervención ante posibles incendios forestales.

Al dispositivo se incorporarán asimismo recursos del Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana, con sus correspondientes autobombas, que se distribuirán en las distintas zonas forestales conforme a la planificación operativa.

Dispositivo específico en Aras de los Olmos

El Consorcio establecerá además un equipo específico de primera intervención en Aras de los Olmos, donde se constituirá un Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) con motivo del eclipse.

El dispositivo contará con un sargento de bomberos, un coordinador forestal, dos BFP con sus dotaciones, una unidad de bomberos voluntarios, dos brigadas BRIFO y un coordinador Delta. A estos recursos del Consorcio se sumarán unidades del Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana con sus correspondientes autobombas.

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El objetivo es disponer sobre el terreno de capacidad inmediata de mando, coordinación e intervención ante cualquier incidencia durante una jornada en la que se prevé una especial afluencia de visitantes en el interior de la provincia.