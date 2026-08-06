Polémica en las oposiciones a maestro en la Comunitat Valenciana a un mes del examen: Educación aclara que la legislación en el caso práctico es la del curso 2026-2027

La Conselleria de Educación ha enviado una nota informativa y aclaratoria sobre la normativa a utilizar en cada una de las pruebas de las oposiciones para el cuerpo de maestros que se realizarán en septiembre. En ella ha recordado que la normativa de referencia aplicable en cada una de las partes de la prueba será diferente. En la primera parte, la A, que consiste en la redacción de un tema y un supuesto práctico, se usará la normativa vigente durante el curso 2026-2027, actualizada en el mes de junio, mientras que en la segunda, la B, la de la programación, se deberá utilizar la del curso académico 2025-2026. El texto de Educación comienza defendiendo que es "tal como se indica en la convocatoria", pero los opositores están criticando los cambios a solo un mes de un examen decisivo en su trayectoria profesional.

Si se acude directamente a la convocatoria, el texto no es claro. En el anexo segundo, se especifica que para la segunda prueba, la presentación de una programación de aula, los candidatos deberán hacer referencia "al currículo y normativa vigente en el actual curso escolar 2025/2026 en la Comunitat Valenciana. Pero en el punto anterior, en el que se habla de la primera prueba, no se concreta cuál es la normativa a utilizar. Esto ha hecho pensar a la mayoría de opositores y preparadores que el criterio era el mismo hasta que hoy la Conselleria de Educación ha aclarado que no será así.

La clave del asunto se encuentra en el anexo IV, donde se especifica que los criterios de evaluación de la primera prueba deberán tener "fundamentación y relación del tema con la legislación vigente". Fuentes oficiales de Educación citan este apartado para defender que no ha habido un cambio de criterio, pero a nadie se le escapa que la redacción de la convocatoria es poco clara al respecto. Se encuentra en la última página de un decreto de 40 y da pie a confusión al especificar la normativa en la segunda prueba, pero no en la primera.

Polémica

La comunicación ha provocado un revuelo entre los opositores porque supone tener que rehacer y aprender de nuevo parte del temario estudiado para la redacción del "tema" y, sobre todo en la parte práctica. Así lo explica el representante de STEPV, el sindicato mayoritario, Marc Candela, quien entiende la indignación de los aspirantes. De hecho, el sindicato se dirigió este jueves a la dirección general correspondiente para solicitar una aclaración o rectificación al respecto. No han sido el único sindicato en pronunciarse porque Anpe ha mostrado también "su malestar" por esta "nueva interpretación" que aumenta "la incertidumbre" de los opositores. El sindicato anuncia también que está estudiando acciones al respecto. Y UGT pide a Conselleria que "no modifique las reglas del juego" y acusan a la consellera Carmen Ortí por no "garantizar un proceso transparente, previsible ni con criterios estables".

Según el testimonio de una de ellas, los cambios legislativos afectan más a Educación Primaria que a Infantil. Pero al final, "son un contratiempo para todos" porque tienes que usar una normativa en una parte de la oposición y otra para la segunda". "Ya sería complejo si lo supiéramos de antes -, añade-, pero a un mes del examen es una faena". "¿Se puede hacer más mal? -, se pregunta-. Imposible".

La indignación se ha trasladado a las redes sociales. Uno de los perfiles más populares en Instagram -@lapizarradeloreto- compartí la reflexión de una opositora al cuerpo de maestros de la Comunitat Valenciana. "Eso significa volver a revisar temas, actualizar la legislación, modificar supuestos... cuando llevamos meses preparándonos con otra información". Y añade: "Entiendo que las leyes cambian. Lo que no entiendo es que se cambien las reglas del juego prácticamente a un mes del examen. Y concluye: "Es una cuestión de planificación y respeto hacia miles de opositores que llevamos meses organizando nuestra preparación".

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Primeras oposiciones en septiembre

Este proceso sirve para estrenar el nuevo calendario de oposiciones en septiembre. Hasta ahora, discurrían entre mayo y junio. Educación justificó el pasado año cuando se anunció que el cambio atenuará los problemas de calor en alguna de las sedes y se evitará que el proceso coincida con el final del curso, aligerando así la carga de los docentes. Además de septiembre, la Administración autonómica planteó en lugar de atrasarlas, adelantarlas a febrero, cuatro meses antes, aunque finalmente se optó por llevarlas al 12 y 19 de septiembre.