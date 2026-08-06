El Consell acoge a 265 menores extranjeros en el último año antes de la crisis de Ceuta

Una cosa es el choque político, a través de las declaraciones e incluso de los recursos judiciales, y otra es la acción administrativa de la gestión al amparo de la ley. Y es a tenor de la aplicación de la normativa vigente constituida por el Ministerio de Juventud e Infancia por la que la Generalitat Valenciana ha acogido a 265 menores extranjeros no acompañados en el último año, una cifra a la que todavía le faltan por incorporarse más de 200 ya adjudicados por el Gobierno central y los que pudieran añadirse ante la última crisis en Ceuta, algo que llegan en una "situación de colapso" para los centros, según denuncia la Administración autonómica.

En este sentido, la Conselleria de Servicios Sociales cifra en 600 los menores no acompañados que residen ahora mismo bajo tutela de la Generalitat. “Los centros están al 160 %, en situación de colapso”, señalan fuentes del departamento un día después de que saltara la polémica por el reparto que, en algún momento, el Gobierno planteará a los territorios. Son en torno a mil los menores que continúan en la ciudad autónoma y para los que el Gobierno ha habilitado una partida de 25 millones para la atención, pero se da por hecho que la solución definitiva pasa por su distribución en la península.

Cuántos y adónde todavía se desconoce, aunque su reparto estará basado en el real decreto-ley que impulsó el Ministerio de Juventud e Infancia hace más de un año y en el que fijó la capacidad ordinaria de acogimiento de la Comunitat Valenciana en algo más de 1.767, una cifra que un año después, en marzo de 2026, ampliaría hasta las 1.903, la cuarta que más tras Andalucía (3.009 plazas), Cataluña (2.829) y la Comunidad de Madrid (2.471). Esa fórmula, igual que la obligación de acoger a los menores, es la que el Consell ha recurrido en los tribunales como otras autonomías del PP.

Un adolescente llega a Ceuta exhausto tras cruzar a nado la frontera. / Reduan Dris / EFE

Sin embargo, y pese a esta batalla legal y política, el Gobierno central adjudicó 487 menores no acompañados que la Comunitat Valenciana debía asumir en una primera tanda. De esa cantidad, ya están atendidos por la Generalitat Valenciana algo más de la mitad de los previstos, 265. Estos se suman a los que ya estaban bajo el auspicio de la administración valenciana, que además de los que adjudica el Estado, también recibe entradas por vía marítima. En total, y según la conselleria, actualmente atienden a más de 600 menores migrantes con los centros "al 160 %".

"Nadie en contacto"

Esa situación la ha señalado este miércoles la encargada de este departamento, Elena Albalat, como reproche al Gobierno. “El problema de los menores no acompañados es un problema de Estado y que ha causado el propio Gobierno de Pedro Sánchez. A estas horas nadie del Gobierno se ha puesto en contacto con nosotros, ni hemos recibido comunicación sobre si va a haber reparto de menores de Ceuta ni cuando van a llegar”, ha expresado sin que ello suponga oponerse al futuro reparto.

En línea con la oposición mantenida desde hace dos años, la representante del Consell se refiere a la limitación de recursos. “La improvisación del Gobierno provoca que las comunidades tenemos los centros colapsados y que tengamos que actuar cuando nos lo dicen sin medios, ni financiación ni recursos”, añade. “Es falta de responsabilidad, improvisación, que no se tiene en cuenta a las comunidades autónomas, simplemente se les ordena lo que tienen que hacer con estos menores”.

La consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat, en un pleno de las Corts, imagen de archivo. / José Cuéllar/Corts

Por tanto, desde el Consell se exige “diálogo” con las comunidades autónomas, una ordenación del reparto, y la financiación necesaria. Según señala, el Gobierno solo financia los tres primeros meses de estancia: ¿pero qué pasa al día siguiente? ¿Ya no comen? Lo estamos pagando a pulmón desde la comunidad autónoma”.

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Al margen de esta situación sobrevenida, la Conselleria de Servicios Sociales reivindica que, además de los menores que pueden llegar de Canarias o de Ceuta ante crisis puntales, la Comunitat Valenciana es “acogedora”. “Somos una comunidad de entrada de pateras. Por eso tenemos los centros colapsados. Aparte de los repartos del Gobierno seguimos recibiendo a inmigrantes que llegan con pateras”, concluye.