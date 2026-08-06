Una naviera sincronizará eclipse con uno de sus ferris para poder verlo desde altamar

Cuando un evento como el eclipse solar del próximo 12 de agosto llega a València, es lógico pensar que todos los habitantes buscarán el mejor lugar para verlo, ya sea en uno de los puntos habilitados o tratando de encontrar un lugar alternativo en el que poder verlo sin preocupación. Uno de esos puntos, por extraño que pueda llegar a parecer, será altamar. Serán varias las embarcaciones que saldrán desde las zonas portuarias valencianas con el fin de observar el eclipse desde un punto de vista privilegiado. Una ocasión que Trasmed, compañía naviera del Grupo Grimaldi, ha querido aprovechar para adaptar la vuelta del viaje a Ibiza y que se pueda apreciar el fenómeno desde la cubierta.

El 'Ciudad de Granada', barco desde el que se verá el eclipse en altamar, atracado en València / JOSÉ LUIS ZARAGOZÁ. VALÈNCIA

El fenómeno, que tendrá una duración cercana a un minuto, se ha convertido en el evento más esperado del verano en la península, que lleva sin vivir un eclipse solar total desde 1905. Según el CIS, la Comunitat Valenciana se ha convertido en el lugar favorito para aquellos turistas que se desplazarán para apreciar la 'desaparición' del sol de forma momentánea, que ahora ha dado un paso más allá con la presencia de barcos en altamar dedicados especialmente a poder apreciar el suceso astronómico en su máximo esplendor, una situación que Trasmed ha querido explotar al máximo en el buque 'Ciudad de Granada'.

Un mar eclipsado por la oscuridad

La compañía naviera perteneciente al Grupo Grimaldi ha ajustado su programación a causa del eclipse. En lugar de adelantarlo o retrasarlo para que no se vea afectado por la oscuridad, la empresa ha decidido ajustar su programación horaria en la travesía entre Ibiza y València para posicionar su barco en el lugar idóneo en el que apreciar la fase de totalidad del fenómeno del próximo miércoles 12, una experiencia difícil de igualar.

Para complementar la vista del eclipse, la naviera ha realizado una colaboración con el Departamento de Astronomía y Astrofísica de la Universitat de València, cuyos profesores realizarán talleres divulgativos, charlas científicas y compartirán una guía técnica sobre la observación en directo desde la cubierta del barco. El programa dará comienzo en el trayecto de ida del día 11, en el que se realizarán talleres familiares y una observación nocturna de las constelaciones presentes, y continuará durante las horas previas al evento con varias sesiones formativas previas a la fase del eclipse parcial y total. Una serie de medidas que se complementarán con el reparto de gafas homologadas para asegurar la protección de los pasajeros.