Precauciones
¿Qué hacer si el eclipse te pilla conduciendo? Las recomendaciones de la DGT: sin gafas y con las luces encendidas
Ante la situación excepcional la DGT pide extremar la precaución al volante
Aunque son muchos los que verán el próximo eclipse total de sol desde azoteas, playas, terrazas y otros tantos puntos habilitados, lo cierto es que a miles de conductores este fenómeno astronómico les pillará al volante. ¿Qué hacer si en apenas unos segundo el sol desaparece? La Dirección General de Tráfico (DGT) ha publicado un listado de recomendaciones sobre cómo actuar el próximo miércoles en la carretera, pese a la recomendación de evitar desplazamientos innecesarios a zonas donde se prevé que haya grandes atascos, como las carreteras de la Comunitat Valenciana.,
Precauciones al volante
La DGT recomienda optar por un lugar adecuado para ver el eclipse cercano a ti, ya que ante la excepcionalidad de la situación, la carretera puede verse confusa en el punto álgido del fenómeno. Pero, si estás conduciendo en el momento exacto en el que la oscuridad se apodera del día, debes encender las luces de cruce para evitar un siniestro. Además, está totalmente prohibido detenerse en el arcen o calzada para observarlo, al igual que, no debes conducir con las gafas del eclipse; debes abandonar la carretera y estacionar dónde esté habilitado para ya poder verlo.
Asimismo, hay que prestar especialmente atención al volante puesto que te puedes encontrar con peatones en la calzada. Mantén tu atención en la carretera. Así como eludir la toma de fotos o vídeos ya que puedes poner en peligro tu integridad y la de los demás conductores; incluso aumentar la distancia de seguridad, adaptar la velocidad y respetar las medidas especiales de circulación; de la misma forma que evitar mirar directamente al Sol y hacer uso del parasol en caso de deslumbramientos.
Las autoridades advierten de que los desplazamientos para observar el eclipse pueden incrementar los riesgos para la seguridad vial. Entre los principales peligros figuran la elevada concentración de vehículos, especialmente una vez finalice la fase de totalidad; las paradas improvisadas en la calzada o en los arcenes y las distracciones al volante provocadas por la observación o toma de fotografías del fenómeno. A ello se suma la presencia de peatones en la calzada y en las proximidades de las carreteras, especialmente en los puntos elegidos para contemplar el eclipse, una circunstancia que podría aumentar el riesgo de accidentes.
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