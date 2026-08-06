El plan de la DGT para el eclipse: así evitará atascos ante 1,5 millones de desplazamientos

España se prepara para vivir el próximo 12 de agosto de 2026 un eclipse total de Sol histórico, un fenómeno astronómico que podrá contemplarse en su totalidad desde una amplia franja del territorio nacional y de manera parcial desde el resto del país.

El eclipse se producirá alrededor de las 20.30 horas, y la franja de totalidad atravesará la Península de oeste a este, desde Galicia hasta las islas Baleares. Debido a la proximidad del fenómeno con la puesta de sol, los expertos recomiendan buscar espacios abiertos, seguros y con buena visibilidad hacia el oeste.

1,5 millones de desplazamientos

La coincidencia del eclipse con uno de los periodos de mayor movilidad del verano ha llevado a las autoridades a prever una importante concentración de vehículos en las carreteras que conducen hacia las zonas de observación.

Las estimaciones oficiales apuntan a que el tráfico hacia la franja de totalidad podría aumentar entre un 30% y un 100%, lo que supondría entre 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos adicionales. La Dirección General de Tráfico advierte de que el momento más complicado podría producirse después del eclipse, cuando miles de personas abandonen simultáneamente los puntos de observación.

El impacto también se dejará sentir en el turismo. Un estudio del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa calcula que unas 446.700 personas adicionales visitarán las provincias afectadas entre el 10 y el 16 de agosto.

De ellas, alrededor de 164.000 procederán del extranjero y otras 282.700 serán visitantes nacionales. Además, un 8,4% de las personas que tienen previsto observar el eclipse planea desplazarse a una provincia distinta de aquella en la que reside.

El Gobierno calcula que el eclipse generará una aportación neta próxima a los 348 millones de euros para la economía española, impulsada principalmente por el alojamiento, la restauración, el transporte y otras actividades turísticas.

Imagen de archivo de una carretera con abundante tráfico / Levante-EMV

Dispositivo especial

Ante el volumen de desplazamientos previsto, la Dirección General de Tráfico ha clasificado el eclipse como un Evento de Alta Afectación al Tráfico y ha preparado un dispositivo específico para garantizar la seguridad vial y mantener la fluidez de la circulación.

El operativo incluirá la monitorización permanente de las carreteras desde los Centros de Gestión de Tráfico y la utilización de medios aéreos para seguir desde el aire la evolución de los desplazamientos y transmitir imágenes en tiempo real a los centros de control.

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil reforzará la vigilancia en los principales itinerarios hacia los puntos de observación. Los agentes tratarán de canalizar los accesos, impedir estacionamientos peligrosos en arcenes y carreteras y garantizar que los servicios de emergencia puedan circular sin obstáculos.

También podrán realizarse controles preventivos de alcohol y drogas en las zonas con una mayor concentración de vehículos.

Restricciones, desvíos y controles de acceso

La DGT podrá adoptar medidas especiales de regulación en función de la intensidad del tráfico y de la afluencia registrada en cada lugar.

Entre las actuaciones previstas se encuentran las restricciones temporales de acceso a determinados emplazamientos, el establecimiento de itinerarios alternativos, los desvíos de circulación y los controles de aforo en los puntos de observación más concurridos.

Los paneles de mensaje variable instalados en las carreteras informarán a los conductores sobre retenciones, incidencias, restricciones y rutas alternativas. La información también se difundirá mediante los canales digitales de la DGT, los boletines radiofónicos y el teléfono 011.

ATascos de tráfico en el centro de València / Fernando Bustamante

La DGT pide evitar paradas en arcenes

Tráfico recomienda planificar los desplazamientos con antelación, utilizar el transporte público siempre que sea posible y acudir únicamente a puntos de observación autorizados.

La DGT recuerda que está prohibido detenerse en la calzada o en los arcenes para contemplar o fotografiar el eclipse. También pide no utilizar teléfonos móviles, cámaras ni gafas especiales para observar el Sol mientras se conduce.

Los conductores deberán adaptar la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y extremar la precaución ante la posible presencia de peatones y ciclistas cerca de las carreteras.

Una vez finalizado el eclipse, las autoridades aconsejan retrasar el regreso para evitar una salida simultánea y reducir el riesgo de que se produzcan grandes retenciones, especialmente en vías secundarias.

Coordinación entre ministerios y administraciones

El Gobierno ha puesto en marcha una Comisión Interministerial para coordinar la organización del Trío de Eclipses, con participación de distintos ministerios, comunidades autónomas, ayuntamientos, organismos científicos y entidades colaboradoras.

El dispositivo incluirá planes especiales de seguridad y protección civil, con atención prioritaria a la gestión de emergencias, la prevención de incendios forestales, la movilidad y la respuesta de los servicios públicos ante la llegada masiva de visitantes.

Imagen de la autovía a su paso por Cheste / DGT

El Observatorio de Yebes, en Guadalajara, ha sido elegido como centro oficial de seguimiento del eclipse total de Sol del 12 de agosto. Desde estas instalaciones se coordinará la cobertura informativa y la retransmisión del fenómeno para medios nacionales e internacionales.

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Además, la Agencia Estatal de Meteorología publicará desde el 7 de agosto un boletín especial diario con información sobre nubosidad, temperaturas, posibles fenómenos adversos y riesgo de incendios en las zonas de observación.