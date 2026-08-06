Violenta granizada en el interior de Valencia: piedras de más de 5 centímetros, coches dañados y destrozos en el campo

Una fuerte y rápida tormenta acompañada de granizo de gran tamaño ha sorprendido en la tarde de este jueves a diversas comarcas del interior de la provincia de Valencia. El episodio ha dejado piedras de dimensión considerable, acumulaciones destacables de agua y desplomes inmediatos de las temperaturas en cuestión de minutos.

El temporal comenzó a formarse en la zona del Rincón de Ademuz y se fue desplazando hacia el sureste, impactando con fuerza en comarcas como La Serranía y la Plana de Utiel-Requena. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se ha tratado de tormentas de corta duración pero de intensidad muy fuerte y focalizada, con una gran adversidad debido al tamaño del granizo. Aunque la tormenta en estas zonas ya ha entrado en fase de disipación, las autoridades vigilan otro núcleo activo en el área de El Toro.

Piedras de más de 5 centímetros, coches dañados y destrozos en el campo

Lo más significativo y preocupante del episodio ha sido la dimensión del granizo acumulado en las zonas de paso de la tormenta. En Casas de Medina (Utiel) se han registrado piedras de hasta 56,74 mm (catalogadas como pedra Tipo 4, con una dimensión superior a la de una nuez), llegando a provocar severos daños materiales, como lunas de coches destrozadas.

Por su parte, en Tuéjar, sobre las 17:30 horas se desató una granizada tremenda con piedras de unos 3 centímetros de diámetro. Apenas quince minutos después, el fenómeno vino acompañado de un desplome histórico del termómetro, pasando de una máxima diurna de 32 ºC a tan solo 19 ºC.

Asimismo, en Casas Bajas (el Racó d'Ademús), la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) ha calificado de espectacular la pedregada, señalando que será necesario evaluar los posibles daños en los campos agrícolas durante las próximas horas.

Acumulaciones de agua

A pesar de haber sido tormentas muy focalizadas, los registros de precipitación acumulada han sido muy notables en varios puntos de la red de control. En las estaciones de AVAMET, la cifra más alta se ha dado en Casas Bajas con 33,5 l/m² (acumulando 33 mm), seguida de Tuéjar con 27,7 l/m² y Puebla de San Miguel con 25,2 l/m².

Por parte de los datos oficiales de la red de AEMET, destacan las lluvias recogidas en Chelva, donde se han alcanzado los 25,8 l/m², y en Utiel, con 11,2 l/m².

La inestabilidad y el calor extremo continuarán las próximas jornadas

Este episodio anticipa unos días de fuerte inestabilidad en la Comunitat Valenciana. Para este viernes 7 y el sábado 8 de agosto, la AEMET mantiene activos avisos amarillos por nuevas tormentas con probabilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento en el interior norte de Valencia e interior de Castellón.

A esta inestabilidad en el interior se sumará un calor sofocante en gran parte del territorio. Los avisos amarillos por altas temperaturas advertirán de máximas que alcanzarán los 36 ºC y hasta 38 ºC, especialmente en las comarcas del sur de Valencia y Alicante.