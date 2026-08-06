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Levante-EMV busca las mejores fotos de sus lectores del eclipse solar

Con todas las fotos recibidas publicaremos una gran fotogalería

Una persona observando el eclipse con gafas homologadas

Una persona observando el eclipse con gafas homologadas / PEXELS

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Alba Grimaldos

València

En Levante-EMV queremos reunir las mejores fotografías del eclipse solar total que nos enviéis vosotros, nuestros lectores, para crear una gran fotogalería con las imágenes más espectaculares de este acontecimiento histórico en la Comunitat Valenciana.

El próximo 12 de agosto, la Comunitat Valenciana vivirá un fenómeno astronómico excepcional que no se observaba desde la península ibérica desde hace más de un siglo. Miles de valencianos mirarán al cielo para contemplar el eclipse solar total, considerado el fenómeno astronómico más esperado del verano 2026.

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Si conseguís captar una imagen especial del eclipse, enviádnosla al correo web@levante-emv.es indicando nombre y apellido y lugar desde el que se ha tomado. Con todas las fotografías recibidas crearemos una recopilación única que publicaremos en nuestra web a partir del viernes

Imagen de archivo de un eclipse solar

Imagen de archivo de un eclipse solar / MARTA ORTS

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