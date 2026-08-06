La Marina Mercante, en alerta por el 'boom' de embarcaciones de recreo en alta mar por el eclipse

El interés por buscar el mejor lugar desde el que contemplar el eclipse total de sol del próximo miércoles no solo se queda en tierra. Muchos han dado el salto y han decidido verlo desde altamar, a bordo de barcos, ferris y otras pequeñas embarcaciones de recreo. La afluencia de estas embarcaciones y la previsión de que la zona del golfo de València situada junto a la costa sea punto de encuentro para cientos de navíos ha obligado a los responsables de Marina Mercante a lanzar un mensaje de alerta para garantizar la seguridad durante toda la jornada en toda la gestión de tráfico marítimo.

La Dirección General de la Marina Mercante pide extremar las precauciones a todos aquellos que vayan a salir al mar el próximo miércoles. Y es que aunque se trata de una experiencia única para vivir, también tiene un peligro considerable al tratarse de una serie de condiciones que no se consideran idóneas para navegar por el mar. La falta de luz, los peligros que supone no extremar precauciones ante el evento o la masificación ha hecho saltar las alarmas en la Marina Mercante, que ha lanzado a través de un comunicado una serie de avisos y normas a seguir durante la tarde-noche del próximo miércoles 12.

El objetivo de los responsables de este organismo es regular la más que previsible afluencia masiva de embarcaciones, velar por la segurida y que todos los navíos cumplan con las normas y requisitivos establecidos. Uno de los puntos más sensibles durante el eclipse serán las vías de aproximación a las bocanas de puertos y marinas. Se trata de zonas de gran tránsito y la presencia de embarcaciones de recreo o personas sin experiencia podría complicar las maniobras de los grandes barcos.

Las recomendaciones han sido realizadas para las aguas adyacentes a las costas de la provincia de Valencia, Castellón, A Coruña, Lugo, Asturias, Santander, Bilbao, Tarragona y Baleares, provincias costeras en las que se podrá apreciar la totalidad del eclipse. El comunicado también lleva como objetivo concienciar de la situación a los clubes náuticos y a las marinas de los mismos municipios, que verán como el aumento de entradas y salidas de sus puertos es considerable.

"Extremar precauciones por la reducción de visibilidad"

Las medidas obligatorias ante situaciones corrientes no cambian. Seguirá siendo obligatorio mantener la radio en el canal 16 de VHF durante el tiempo que la embarcación se encuentre a flote, prestar atención frente a posibles indicaciones y cumplir las normas e indicaciones que se realicen a través de este canal. A ello se suma la prohibición de llevar a bordo a más personas de las que permite el certificado y el recordatorio sobre la obligatoriedad de cumplir el Reglamento Internacional para prevenir los abordajes en la mar.

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A su vez, el organismo encargado del transporte marítimo de mercancías y pasajeros y de la gestión del tráfico en el mar y los puertos ha querido alertar de la reducción progresiva de la luminosidad ambiental y de la posible concentración de barcos en algunas de las zonas costeras. También ha solicitado a los clubes náuticos y marinas que refuercen y regulen la gestión de las entradas y salidas de las embarcaciones con la finalidad de preservar la seguridad de los navegantes, que comprueben previamente el funcionamiento de las luces de navegación y que garanticen la fluidez del tráfico en los accesos a puertos deportivos y marinas. Además, se aconseja a los navegantes que planifiquen el rumbo, la duración de la navegación y el punto en el que se realizará el fondeo, que deberá ser fuera de los canales de navegación, las zonas de maniobra portuaria y resto de zonas en las que se pueda interferir el tráfico marítimo.