Más de mil euros por ver el eclipse en altamar

En esta vida hay cosas que no tienen precio. Ver un eclipse solar subido a un barco que navega por el Mediterráneo en el momento de la desaparición total del sol sí lo tiene, más de mil euros. Se trata de un recuerdo difícil de borrar de la memoria, pero que muchas personas están dispuestas a vivir y experimentar por una vez en su vida, y tanto los propietarios de los barcos como las empresas de alquiler son conscientes de ello. Desde hace meses, muchas personas buscan, la gran mayoría sin éxito, un lugar donde ver el eclipse en altamar, una obsesión que ha llegado al punto de alcanzar las cuatro cifras por alquilar una embarcación.

Los barcos en València son limitados, pertenecen a empresas o particulares y tienen precios que resultan abusivos para la gran mayoría de personas. Hasta mil euros es lo que se ha llegado a pagar para conseguir el privilegio, o el capricho, de ver el fenómeno astronómico desde altamar, un coste que puede parecer alto, pero que hay gente dispuesta a pagar para guardar dentro de si una imagen irrepetible.

Los tres ceros no son la norma a la hora de arrendar una embarcación, pero sí un caso característico del punto al que se está dispuesto a llegar por seguir el evento de la forma más curiosa posible. El precio no solo depende de la embarcación que se alquila, sino que también incluye varios tipos de extras que se pueden sumar para aumentar los precios, entre los que se encuentran la posibilidad de tener barra libre, una cena posterior o un servicio que incluya un guía especializado en astronomía.

Poca disponibilidad desde principios de año

Los precios no han sido ningún tipo de impedimento para aquellos que anhelaban alquilar ver el eclipse flotando en medio del mar. Varias empresas de alquiler de barcos aseguran que no cuentan con embarcaciones disponibles para su uso desde hace ya varios meses. El periodo de tiempo varía según la empresa, pero son varias las que afirman que comenzaron el año con una disponibilidad muy escasa de embarcaciones para el día 12 de agosto.

Trasmed ofrecerá la observación del eclipse solar en alta mar junto a expertos de la Universitat de València / TRASMED / Europa Press

Por otra parte, aquellos servicios que siguen disponibles no terminan de encajar con lo que solicitan muchos de los potenciales clientes, que aún mantienen la esperanza en encontrar algo, o no cuentan con licencia para salir al mar durante las horas que dura el eclipse debido a la escasa luz que habrá. Es el caso de las embarcaciones que no necesitan de un capitán con licencia, pero que tan solo pueden navegar durante el rato en el que la luz solar es suficiente.

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Otro de los factores que influyen notablemente en el precio final se encuentra en los tipos de reserva. No es el mismo caso alquilar un barco de forma privada por unas horas, o un día entero, que reservar una plaza en una embarcación que realizará una travesía para ver el eclipse. Otro de los servicios para los que queda poca disponibilidad es este, viajes en barco en el que cabe un número determinado de personas y la reserva es inferior. Las empresas que buscan completar sus embarcaciones menos privadas con otros grupos de personas. Un velero de seis plazas que tan solo tiene dos reservadas tiene espacio para cuatro personas más, que por el precio de cien euros por cliente podrían subir a un viaje que tendría una duración cercana a las dos horas.