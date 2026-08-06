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El ministerio de Diana Morant ha dado en la 'diana'

El ministerio ha desarrollado un visor web que permite consultar, desde cualquier ubicación, cuál es el mejor punto para observar el eclipse y cuando el usuario encuentra el emplazamiento óptimo, la herramienta muestra el mensaje: "Objetivo en la diana"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant,

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, / Rober Solsona - Europa Press

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L-EMV

València

El ministerio de Diana Morant ha dado en la 'diana'. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE ha lanzado una aplicación online que facilita a los ciudadanos la localización más óptima para disfrutar del eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto.

El ministerio ha desarrollado un visor web que permite consultar desde cualquier punto la mejor localización con tal de evitar un gran número de desplazamientos. Cuando el usuario encuentra el emplazamiento óptimo, la herramienta muestra el mensaje: "Objetivo en la diana", aludiendo al punto central del objetivo y, al mismo tiempo, al nombre de la ministra.

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¿Cómo funciona?

La herramienta se puede consultar desde cualquier navegador de un teléfono móvil. Asimismo, esta página web se ha diseñado priorizando la privacidad de los usuarios, ya que permite acceder a ella sin la necesidad de registrarse; con el objetivo de favorecer un uso sencillo y generalizado tanto en los días previos al eclipse del 12 de agosto como durante la jornada en la que tendrá lugar el Eclipse Solar Total

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