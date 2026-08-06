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Un municipio valenciano ofrece vivienda gratis para quien se haga cargo del bar

La iniciativa municipal, apoyada por el CDR Alt Maestrat, pretende frenar la despoblación y revitalizar la vida en la localidad

Bel busca nuevos gestores para su único bar y ofrece una vivienda gratuita para facilitar su instalación en la pedanía

Bel busca nuevos gestores para su único bar y ofrece una vivienda gratuita para facilitar su instalación en la pedanía / Mediterráneo

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Marta Solsona

Durante buena parte del año Bel, pedanía de Rossell, cuenta con apenas una treintena de habitantes, pero en verano, durante las fiestas y los fines de semana la población aumenta considerablemente, por lo que el bar se convierte en un punto de encuentro indispensable para vecinos y visitantes.

No obstante, el local quedó vacío después de que los anteriores arrendatarios dejaran la gestión hace apenas unas semanas y, desde entonces, el Ayuntamiento trabaja para encontrar un nuevo responsable que permita reabrir cuanto antes el establecimiento.

Interior del bar 'Font de l'Ós' en Bel

Interior del bar 'Font de l'Ós' en Bel / Mediterráneo

Servicio esencial

El alcalde de Rossell, Evaristo Martí, explica que el objetivo principal del Ayuntamiento no es obtener un beneficio económico con el alquiler, sino garantizar la continuidad del servicio. Por ello, las condiciones económicas son flexibles y el precio del arrendamiento se negociará directamente con la persona interesada, "Lo importante es que el bar vuelva a abrir", resume el primer edil.

Además, el local está completamente equipado y dispone de cocina, por lo que puede comenzar a funcionar prácticamente desde el primer momento una vez encuentre nuevos gestores.

"Queremos que quien venga conozca tanto las ventajas como las dificultades para que tome una decisión consciente"

Evaristo Martí

— Alcalde de Rossell

Vivienda gratuita

Junto al negocio, el Ayuntamiento pone a disposición de los futuros responsables una vivienda sin coste. Se trata de una casa que ya ha estado habitada anteriormente y que reúne las condiciones necesarias para vivir en ella, aunque el consistorio reconoce que puede requerir pequeñas mejoras o adaptaciones. El objetivo es facilitar la instalación de una persona o una familia que quiera fijar su residencia en Bel mientras gestiona el establecimiento.

No obstante, Martí también insiste en que quienes se interesen por la oferta deben conocer la realidad del municipio antes de dar el paso, ya que Bel se encuentra a unos 11 kilómetros de Rossell, donde se concentran la mayoría de servicios y comercios, por lo que el abastecimiento del negocio o cualquier gestión cotidiana requiere desplazamientos habituales. "Queremos que quien venga conozca tanto las ventajas como las dificultades para que tome una decisión consciente", explica.

Interior del bar 'Font de l'Ós' en Bel

Interior del bar 'Font de l'Ós' en Bel / Mediterráneo

A cambio, quienes apuesten por este proyecto encontrarán un entorno natural privilegiado, tranquilidad y una calidad de vida ligada al medio rural. El alcalde asegura que el bar siempre ha contado con una buena acogida entre vecinos y visitantes y confía en que vuelva a convertirse en un punto de encuentro para la pedanía.

Noticias relacionadas

Frenar la despoblación

La búsqueda de nuevos gestores se realiza con el apoyo del Centro de Desarrollo Rural (CDR) Alt Maestrat, que colabora con el Ayuntamiento de Bel y la asociación de vecinos a través de la plataforma Volver al Pueblo. Esta oficina de vivienda rural ayuda a conectar a personas interesadas en instalarse en municipios del interior con oportunidades de empleo, negocios y vivienda, contribuyendo a combatir la despoblación y favorecer la llegada de nuevos habitantes a pequeños pueblos como Bel.

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Fuente: El Periódico de Mediterráneo

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