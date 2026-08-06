Predicción del tiempo en la Comunitat Valenciana: alerta por tormentas y chubascos fuertes
La Comunitat Valenciana prevé una tarde de contrastes meteorológicos con precipitaciones y tormentas localizadas, sobre todo en las zonas de interior
¿Va a llover hoy en la Comunitat Valenciana? La predicción meteorológica anuncia una jornada de contrastes en el territorio valenciano, donde la estabilidad de la mañana dará paso a chubascos y tormentas de intensidad por la tarde, especialmente en las zonas del interior.
El día arranca con un ambiente tranquilo en la mayor parte de la región. Durante las primeras horas se registrarán intervalos de nubes bajas, aunque predominará el cielo poco nuboso a lo largo de la mañana. Una situación similar se repetirá a últimas horas del día.
A medida que avancen las horas centrales, la nubosidad de evolución diurna ganará terreno. La peor parte de este cambio de tiempo se concentrará en el interior de Castellón, donde la probabilidad de chubascos y tormentas localmente fuertes es muy elevada durante la tarde.
Además, la predicción del tiempo no descarta que estas tormentas puedan extenderse de forma aislada hacia el interior de la provincia de Valencia.
Respecto a los termómetros, las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos en comparación con las jornadas anteriores.
Por su parte, el viento soplará flojo y de dirección variable tanto al principio como al final del día. Durante las horas centrales predominará el viento de componentes sur y este, dejando intervalos de intensidad moderada a lo largo de la tarde.
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