Las primeras predicciones meteorológicas para el eclipse: ¿habrá nubes en la Comunitat Valenciana?

Solo queda una semana para vivir un fenómeno astronómico histórico en la Comunitat Valenciana: el primer eclipse total desde el año 1905, el cual será visible completamente en la provincia de Castellón y el norte de la provincia de Valencia. La Luna tapará el Sol entre las 19.30 y las 21.20 horas aproximadamente y durante un breve lapso de minuto y medio se podrá contemplar el eclipse en su totalidad. Las franjas horarias dependerán del municipio exacto, como ya publicó Levante-EMV hace unos días; la totalidad durará 23 segundos en Macastre y un minuto y 39 segundos en Benassal.

Son muchos los valencianos y valencianas que están buscando el lugar ideal para ver el eclipse, más allá de los nueve puntos oficiales decretados por la Generalitat Valenciana con capacidad para albergar a 85.000 personas. Es importante la localización, pero también del estado del cielo durante el eclipse porque las nubes pueden arruinar una experiencia histórica. ¿Qué dicen las primeras previsiones meteorológicas al respecto?

Actualización cada día

Será el viernes cuando la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ofrezca su primer boletín especial por el eclipse total de sol, que se actualizará cada día. Este incluirá un pronóstico del tiempo general para todo el país y hará hincapié en los posibles fenómenos meteorológicos adversos que se pudieran producir. Uno de los puntos clave será la presencia de nubosidad. Los representantes de la Aemet en la Comunitat Valenciana evitan pronunciarse hasta el viernes para alinearse con los plazos establecidos por la agencia a nivel estatal. Y, sobre todo, porque "a partir de cinco días antes del evento ya es posible realizar una predicción de la nubosidad con ciertas garantías".

Proabibilidad de nubosidad el día del eclipse según los datos de los últimos 16 años. / Aemet

La agencia publicó en mayo un estudio estadístico sobre la frecuencia de la nubosidad en la Península Ibérica para las fechas del eclipse analizando lo ocurrido en los últimos 16 años. Esto no es en sí una predicción sino un análisis de las probabilidades. En principio en todo el litoral y prelitoral de la Comunitat Valenciana hay una probabilidad entre el 50 y el 65 % a que el estado del cielo sea poco nuboso o despejado. En las zonas del interior de las provincias de Castellón, se reduce a un entre un 30 y 50 % de probabilidades, mientras que en muchos puntos de la costa se dispara esta posibilidad hasta un 80 %. Es decir que, teniendo en cuenta los datos meteorológicos de la última década y media, hay cabida para un cierto optimismo.

¿Habrá nubes?

Pese a que la Aemet no hará públicas sus previsiones hasta el viernes, hay modelos meteorológicos que ya ofrecen sus pronósticos para el momento del eclipse. El visor del Centro Europeo de Predicción a Plazo Medio (CEPPM) permite observar la nubosidad prevista para el miércoles 12 a las 20 horas. Aunque se irá actualizando en los próximos días y puede sufrir cambios, la predicción actual es bastante favorable en la Comunitat Valenciana porque no se prevé la presencia de nubes en la mayoría de las comarcas de la autonomía, sobre todo en la provincia de Castellón desde donde mejor se podrá ver el eclipse y donde este tendrá una mayor duración. En la provincia de Valencia, excepto en las comarcas del Camp de Túria, el Camp de Morvedre y la Safor, la nubosidad prevista una semana antes es de entre un 10 y un 20 %.

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Nubosidad prevista para el momento del eclipse. / Aemet

El meteorólogo Benito Fuentes, que trabaja en la Aemet, ha usado su cuenta personal de X para ofrecer una previsión sobre la nubosidad para el eclipse. Avisa que esta "no es definitiva" y expresa que "todavía quedan varios días antes de ofrecer certezas o probabilidades". Según su hilo, el litoral de la Comunitat Valenciana se librará de las nubes y será "la zona con mayor probabilidad de obtener mejores vistas del eclipse", mientras que en el interior podrían crecer nubes tras el mediodía, las cuales "se irían disipando a finales de la tarde", aunque sus desarrollos aún "están por determinar".