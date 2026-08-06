El Síndic abre una queja de oficio a la Generalitat por la situación del centro de menores de Alborache

Con la lupa de nuevo en los centros de menores, y mucho antes de que se pueda notar cualquier tipo de afectación sobre estos respecto a la crisis de Ceuta ante la que ya lanza advertencias, el Síndic de Greuges le ha dado a la Generalitat un tirón de orejas por la gestión de uno de ellos. En concreto, por el de "La Torre" en Alborache, por el que le ha abierto una queja de oficio al detectar que sufre "una importante sobreocupación", tiene "con frecuencia" problemas de "convivencia" y en él se están dando "situaciones graves de desatención" en el suministro de ropa y las condiciones de higiene.

Según la resolución publicada este miércoles por el defensor del pueblo valenciano, la institución inició una investigación de oficio tras recibir varias denuncias sobre la situación de este centro, unas pesquisas sobre las que ha concluido que las carencias detectadas "no responden únicamente a circunstancias puntuales, sino a problemas estructurales de planificación y gestión". Es decir, que no se trata de un asunto puntual, sino que es una circunstancia que se ha ido sosteniendo en el tiempo y sobre la que, por otra parte, no tiene nada que ver con la recepción de menores extranjeros no acompañados.

En la propia resolución de la institución, con datos de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia (a la que le reprocha su falta de colaboración), se indica que el motivo de derivación de los niños, niñas y adolescentes a este centro "varía de unos casos a otros, primando, además de los ingresos de menores extranjeros no acompañados, los ingresos por violencia intrafamiliar, conflictividad familiar, las tutelas de urgencia por problemas familiares, así como los ingresos por situaciones de desamparo y abandono familiar". En total, 80 eran menores migrantes sin referente familiar (36 de ellos llegados en el marco de la situación de contingencia migratoria extraordinaria) y el resto, 40 adolescentes, habían sido derivados por otras situaciones de desprotección.

Con todo ello, el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, exige a la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia que dirige Elena Albalat que adopte "medidas urgentes" para solucionar el "mal funcionamiento" de este centro de Alborache que están "provocando una vulneración de los derechos de los adolescentes acogidos". "La Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia es la última responsable a la hora de velar por la calidad del acogimiento residencial de las y los adolescentes acogidos en el centro, y de garantizar su adecuada atención", expresa la resolución.

Entrada del centro de menores de Alborache, anteriormente un albergue. / Germán Caballero

Así, la resolución firmada por Luna señala hasta 16 consideraciones entre recordatorios de cumplimiento del deber legal que tiene la administración con los menores como su tiempo de estancia, las condiciones de esta o la obligación de colaborar con el Síndic en la información; recomendaciones como la "adecuada planificación de los recursos", refuerzo del personal o habilitar "mecanismos de urgencia que permitan dar respuesta de forma ágil a las necesidades materiales" y sugerencias como una "urgente adecuación de las infraestructuras y equipamientos" del centro o la "colaboración" con Educación para garantizar "los procesos de escolarización" de los menores atendidos.

Plagas, instalaciones viejas y sobreocupación

Todas esas recomendaciones y sugerencias llegan a colación de los problemas que señala el propio Síndic de Greuges tras su investigación. La primera que expresa es la "situación de saturación mantenida". "A pesar de que el centro dispone de 84 plazas autorizadas, durante los últimos meses ha superado ampliamente esa capacidad y, en la fecha de la visita, atendía a 120 adolescentes", incide la resolución ante la que Luna señala que se ha convertido "en una situación estructural que dificulta una atención adecuada". De hecho, desde febrero de 2026 la ocupación supera las 100 personas atendidas mientras que en el informe remitido por el centro a la Dirección General en junio se indicaba que el centro contaba con 144 personas menores de edad.

Esre problema de sobreocupación "dificulta tanto la gestión de las infraestructuras como la atención educativa de las personas atendidas en el centro" y genera complicaciones respecto al personal trabajando en las instalaciones, dotado para 84 internos, a lo que se suma un refuerzo, pero temporal que terminan en octubre o diciembre. A ello, añade que los problemas "con la ropa de las personas usuarias" o "la existencia de plagas" también se "acrecientan con esta situación de sobreocupación" que, agrega, "tiene mucho que ver con las dificultades para derivar a otros recursos, una vez realizada la valoración de la situación de los adolescentes atendidos, pues esos recursos también se encuentran al 100 % de ocupación", por lo que la estancia se prolonga por encima legal.

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No obstante, no todos los problemas van vinculados con la sobreocupación, sino que el Síndic de Greuges también apunta a que las instalaciones son "antiguas y están muy deterioradas" ya que originalmente, hasta 2019, estaban destinadas a otros usos (era un albergue juvenil) "y no se han hecho obras estructurales desde entonces". Del estado de las instalaciones se derivarían "problemas con el agua caliente y la calefacción" y que la propia distribución del centro y el deterioro de sus instalaciones "obstaculizan la adecuada atención e intervención con los adolescentes, y podrían estar influyendo en la alta frecuencia de incidencias por fugas, agresiones, etc.".