La Universitat de València retransmitirá en directo el eclipse solar del 12 de agosto

La Universitat de València (UV) retransmitirá en directo, a través de su página web y Youtube, el eclipse total del 12 de agosto, en un acto organizado por los integrantes de l'Observatori Astronòmic de la UV, Fernando Ballesteros y Julia Suso. El eclipse comenzará como parcial a las 19:38 h y alcanzará su fase de totalidad durante un minuto exacto (de 20:32 a 20:33 h), con su momento cumbre de oscuridad a las 20:32:54 horas. La emisión de la UV, contará con dos cámaras y se realizará desde la cúpula del edificio de Rectorado de la institución académica. La retransmisión comenzará a las 19:30 y se prolongará hasta que se ponga el sol sobre las 21 horas. Y se podrá seguir mediante este enlace.

Imagen de archivo de un eclipse solar / MARTA ORTS

La Comunitat Valenciana vivirá un acontecimiento que no se observaba en la península desde hace más de un siglo. La Universitat de València ha decidido contar con la colaboración de Javier Díez, especialista en vídeo astronómico, para registrar este momento.

Para coordinar las acciones de este evento, la Universitat de València ha colaborado institucionalmente con el comité del eclipse establecido por la Generalitat Valenciana. Beatriz Ramírez, en representación del Aula del Cielo, fue la responsable de participar por parte de la UV. Además, la universidad ha ofrecido diversas conferencias sobre el eclipse y como observarlo con seguridad.

Recomendaciones

La Sociedad Española de Oftalmología (SEO) ha difundido una serie de recomendaciones para disfrutar de forma segura del eclipse. Los expertos recomiendan utilizar gafas o visores específicos que cumplan con la norma EN ISO 12312‑2 y cuenten con el marcado CE para observar el eclipse con seguridad. Además, recuerdan que las gafas de sol convencionales no sirven para observar el fenómeno.

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La (SEO) también aconseja que las observaciones al cielo sean breves e intermitentes y recomienda extremar las precauciones en el caso de los menores de edad y personas con patologías oculares. No obstante, ante la aparición de molestias o síntomas visuales tras la observación del eclipse, los expertos recomiendan acudir a un centro hospitalario con servicio de oftalmología.