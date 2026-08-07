Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse en ValènciaEl tiempo en ValenciaSalario para vivir en ValènciaCrimen ValènciaPlan de RecuperaciónFerran Torres
instagramlinkedin

Previsión meteorológica

La Aemet lo confirma: la visibilidad del eclipse será "buena" en muchos puntos de la Comunitat Valenciana

La agencia ofrecerá dos boletines diarios a partir de hoy y cuatro a partir del lunes con actualizaciones constantes

Nubosidad prevista para el momento del eclipse según la Aemet.

Nubosidad prevista para el momento del eclipse según la Aemet. / Aemet

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Lluís Pérez

Lluís Pérez

València

"La visibilidad será buena en muchos puntos de la Comunitat Valenciana durante el eclipse". Así lo ha explicado el jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), José Ángel Núñez en declaraciones a la cadena Ser este viernes al mediodía. Las previsiones indican que se formarán nubes en el interior durante la tarde del miércoles, pero que estas se irán disipando a medida que avancen las horas. Sin embargo, aunque queden restos de nubosidad en el momento cumbre, la posición baja del sol permitirá que la "visibilidad sea buena, aunque queden restos de nubes altas".

La meteorología es uno de los condicionantes que podría impedir observar adecuadamente el eclipse total de sol, un fenómeno inédito en la Comunitat Valenciana desde 1905. Un factor clave será el de la estabilidad atmosférica que permitirá que la visibilidad sea buena. Es lo que dicen a día de hoy las previsiones, como ha remarcado varias veces Núñez. Los pronósticos de la Aemet se irán actualizando continuamente. Desde hoy y hasta el domingo, la agencia emitirá un par de boletines diarios y, a partir del lunes, se duplicará su número y habrá cuatro actualizaciones diarias. Además, el informe meteorológico estará disponible en el visor de eclipses creado por el Gobierno. El primero, emitido este viernes a las 12.37 horas, indica que en el este peninsular se pueden producir "nubes de evolución en las montañas, que pueden traer consigo alguna tormenta o chubasco aislado poco importante".

El visor meteorológico de la Aemet también muestra hoy la baja nubosidad prevista en la Comunitat Valenciana para el momento del eclipse que se situará entre un 10 y un 20 % de posibilidades en toda la mitad norte de la autonomía, la zona donde se podrá observar el eclipse en su totalidad.

Otros condicionantes serán las temperaturas máximas y el riesgo de incendios. En cuanto a las primeras, se prevén hasta 36 grados en el interior y 32 o 33 en el litoral. Esto dispara el riesgo a sufrir golpes de calor porque cabe recordar que las zonas de observación del eclipse son justamente espacios a pleno sol y con poca sombra. A la hora del eclipse se espera que "las temperaturas hayan descendido en general entre dos y cinco grados respecto a los valores máximos", añade el informe. En cuanto a la segunda cuestión, la del fuego, una de las que más preocupa a la Generalitat Valenciana, se prevé un riesgo "muy alto o extremo" en toda la provincia de Castellón y en el interior de la de Valencia, las dos zonas donde mejor se verá el eclipse.

Noticias relacionadas

Temperaturas máximas previstas para el 12 de agosto, día del eclipse.

Temperaturas máximas previstas para el 12 de agosto, día del eclipse. / Aemet

Informe desde mayo

La agencia publicó en mayo un estudio estadístico sobre la frecuencia de la nubosidad en la Península Ibérica para las fechas del eclipse analizando lo ocurrido en los últimos 16 años. Esto no es en sí una predicción sino un análisis de las probabilidades. En principio en todo el litoral y prelitoral de la Comunitat Valenciana hay una probabilidad entre el 50 y el 65 % a que el estado del cielo sea poco nuboso o despejado. En las zonas del interior de las provincias de Castellón, se reduce a un entre un 30 y 50 % de probabilidades, mientras que en muchos puntos de la costa se dispara esta posibilidad hasta un 80 %. Es decir que, teniendo en cuenta los datos meteorológicos de la última década y media, hay cabida para un cierto optimismo.

Proabibilidad de nubosidad el día del eclipse según los datos de los últimos 16 años.

Proabibilidad de nubosidad el día del eclipse según los datos de los últimos 16 años. / Aemet

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La UCO constata que el abogado José María Corbín reinvertía las mordidas del caso Azud en plazos fijos
  2. El juez descarta por ahora los delitos de prevaricación y nombramiento ilegal en la investigación al excomisionado de la dana
  3. La niña de 13 años fallecida en el accidente de la autocarava en Benicàssim: Una joven promesa de Sagunt en el mundo del Agility
  4. Aviso naranja por tormentas con granizo y rachas muy fuertes de viento: la Aemet advierte de un giro radical del tiempo en la Comunitat Valenciana
  5. Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: el fuego sigue sin estabilizarse, pero levantan el confinamiento en Sueras, Chóvar y Alfondeguilla
  6. Estos son los 9 puntos oficiales para el eclipse de sol con capacidad para más de 85.000 personas
  7. Las Harley de la escolta policial del papa Benedicto XVI en València están a la venta en Wallapop
  8. Podríamos habernos quedado a comer en València': la alcaldesa de Godelleta evidencia la desconexión la mañana de la dana

¿Qué hacer si el eclipse te pilla conduciendo? Las recomendaciones de la DGT: sin gafas y con las luces encendidas

¿Qué hacer si el eclipse te pilla conduciendo? Las recomendaciones de la DGT: sin gafas y con las luces encendidas

La Aemet lo confirma: la visibilidad del eclipse será "buena" en muchos puntos de la Comunitat Valenciana

La Aemet lo confirma: la visibilidad del eclipse será "buena" en muchos puntos de la Comunitat Valenciana

Riba-roja renovará su red de contenedores con 320 nuevas unidades de mayor capacidad y más accesibles

Educación amplía casi ocho millones la financiación para reformar diez centros educativos en la Comunitat Valenciana

Educación amplía casi ocho millones la financiación para reformar diez centros educativos en la Comunitat Valenciana

Las Corts reactiva su actividad para citar al conseller de Emergencias por el incendio de la Vall d'Uixó

Las Corts reactiva su actividad para citar al conseller de Emergencias por el incendio de la Vall d'Uixó

Macrooperación policial en Alicante y el Mediterráneo: 78 detenidos por cobrar 12.000 euros a más de 2.000 migrantes para entrar en España

Macrooperación policial en Alicante y el Mediterráneo: 78 detenidos por cobrar 12.000 euros a más de 2.000 migrantes para entrar en España

Polémica en las oposiciones a maestro en la Comunitat Valenciana a un mes del examen: Educación aclara que la legislación en el caso práctico es la del curso 2026-2027

Polémica en las oposiciones a maestro en la Comunitat Valenciana a un mes del examen: Educación aclara que la legislación en el caso práctico es la del curso 2026-2027

De los 38 ºC al granizo: la Aemet activa avisos por calor y fuertes tormentas en la Comunitat Valenciana

De los 38 ºC al granizo: la Aemet activa avisos por calor y fuertes tormentas en la Comunitat Valenciana
Tracking Pixel Contents