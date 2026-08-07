La Aemet lo confirma: la visibilidad del eclipse será "buena" en muchos puntos de la Comunitat Valenciana

"La visibilidad será buena en muchos puntos de la Comunitat Valenciana durante el eclipse". Así lo ha explicado el jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), José Ángel Núñez en declaraciones a la cadena Ser este viernes al mediodía. Las previsiones indican que se formarán nubes en el interior durante la tarde del miércoles, pero que estas se irán disipando a medida que avancen las horas. Sin embargo, aunque queden restos de nubosidad en el momento cumbre, la posición baja del sol permitirá que la "visibilidad sea buena, aunque queden restos de nubes altas".

La meteorología es uno de los condicionantes que podría impedir observar adecuadamente el eclipse total de sol, un fenómeno inédito en la Comunitat Valenciana desde 1905. Un factor clave será el de la estabilidad atmosférica que permitirá que la visibilidad sea buena. Es lo que dicen a día de hoy las previsiones, como ha remarcado varias veces Núñez. Los pronósticos de la Aemet se irán actualizando continuamente. Desde hoy y hasta el domingo, la agencia emitirá un par de boletines diarios y, a partir del lunes, se duplicará su número y habrá cuatro actualizaciones diarias. Además, el informe meteorológico estará disponible en el visor de eclipses creado por el Gobierno. El primero, emitido este viernes a las 12.37 horas, indica que en el este peninsular se pueden producir "nubes de evolución en las montañas, que pueden traer consigo alguna tormenta o chubasco aislado poco importante".

El visor meteorológico de la Aemet también muestra hoy la baja nubosidad prevista en la Comunitat Valenciana para el momento del eclipse que se situará entre un 10 y un 20 % de posibilidades en toda la mitad norte de la autonomía, la zona donde se podrá observar el eclipse en su totalidad.

Otros condicionantes serán las temperaturas máximas y el riesgo de incendios. En cuanto a las primeras, se prevén hasta 36 grados en el interior y 32 o 33 en el litoral. Esto dispara el riesgo a sufrir golpes de calor porque cabe recordar que las zonas de observación del eclipse son justamente espacios a pleno sol y con poca sombra. A la hora del eclipse se espera que "las temperaturas hayan descendido en general entre dos y cinco grados respecto a los valores máximos", añade el informe. En cuanto a la segunda cuestión, la del fuego, una de las que más preocupa a la Generalitat Valenciana, se prevé un riesgo "muy alto o extremo" en toda la provincia de Castellón y en el interior de la de Valencia, las dos zonas donde mejor se verá el eclipse.

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Temperaturas máximas previstas para el 12 de agosto, día del eclipse. / Aemet

Informe desde mayo

La agencia publicó en mayo un estudio estadístico sobre la frecuencia de la nubosidad en la Península Ibérica para las fechas del eclipse analizando lo ocurrido en los últimos 16 años. Esto no es en sí una predicción sino un análisis de las probabilidades. En principio en todo el litoral y prelitoral de la Comunitat Valenciana hay una probabilidad entre el 50 y el 65 % a que el estado del cielo sea poco nuboso o despejado. En las zonas del interior de las provincias de Castellón, se reduce a un entre un 30 y 50 % de probabilidades, mientras que en muchos puntos de la costa se dispara esta posibilidad hasta un 80 %. Es decir que, teniendo en cuenta los datos meteorológicos de la última década y media, hay cabida para un cierto optimismo.