El Bioparc estudiará el comportamiento animal durante el eclipse de sol

Un evento tan fuera de lo común como un eclipse solar acarrea consecuencias, algunas de ellas desconcertantes. Por este mismo motivo, el grupo de científicos y biólogos del Bioparc estudiarán el comportamiento de varios animales del zoológico valenciano durante el eclipse de sol total del próximo miércoles 12. Los humanos no serán los únicos seres vivos que apreciarán que, durante unos pocos segundos, la luz solar desaparecerá detrás de la luna como si de un truco de magia se tratase, sino que también lo vivirán los animales. Sin embargo, mientras una parte se encuentra expectante ante el que muchos han denominado "el fenómeno del verano", la otra parte se mantiene totalmente ajena.

Uno de los factores que jugará en contra de ellos será la hora en la que el evento tendrá lugar. Al ocurrir a las 20.30 horas la totalidad del eclipse, ya acercándose al final del día, el efecto que cause en los animales puede no ser tan resaltable como si fuera a mediodía. "Las horas tan cercanas a la puesta de sol provoca que no sea tan chocante como si fuese al mediodía, que tendría mayor impacto en los animales", asegura Rubén Pardo, responsable del equipo de Biología. Al tratarse de un evento tan poco común, lugares que conviven de forma diaria con los animales, como es el caso del Bioparc, estudiarán la forma en la que los animales se pueden ver afectados por una desaparición tan repentina del sol.

Sin embargo, resultará curioso observar los diferentes comportamientos que tendrán las diferentes especies en el momento en el que el sol desaparezca y vuelva a aparecer unos segundos más tarde. La manada de elefantes africanos de la sabana, las dos crías de chimpance 'Pan troglodytes verus' y las tortugas de aldabra han sido las especies seleccionadas para realizar el seguimiento. Pese a que los animales se rigen a través de un reloj interno que les guía, la luz es un gran complemento que les permite conocer la forma en la que se desarrolla el día.

Elefantes de la sabana jugando en el lago de agua en Bioparc Valencia / Bioparc

El propio parque alerta también de la necesidad de tener en cuenta a los animales domésticos, que podrán verse afectados por el fenómeno astronómico. Pese a que no está claro que el efecto pueda causar un importante impacto en los animales y mascotas, sí que se advierte sobre una posible desorientación momentánea y del peligro que puede tener que miren directamente al sol en el momento que regrese la luz.

¿Qué reacciones se esperan de los animales?

Por extraño que pueda llegar a parecer, la reacción que se espera de los animales es prácticamente nula. Los expertos esperan que muchos de ellos reaccionen como si se tratase de la llegada repentina de la noche o de una nube que tapa el sol, pero que afecte poco más en el ritmo de vida de la fauna. "Es posible que las tortugas se metan a dormir y luego vuelvan a salir, que los chimpancés se suban a los árboles para ver que pasa o que las aves se agrupen buscando seguridad", explica el responsable, que deberá estar atento a lo que suceda con los animales el próximo miércoles.

Flamencos reunidos en Bioparc Valencia / Bioparc

No será el caso de todos los animales, existen las excepciones que sí que modificarán su comportamiento. Uno de los casos más reseñables es el de los gallos. Se han dado multitud de casos en los que estos vuelven a cantar una vez finaliza la etapa de totalidad del eclipse, como si de un nuevo amanecer se tratara. A ellos es posible que se sumen los pájaros salvajes, que también volverán a cantar con los primeros rayos de sol una vez los rayos de sol vuelvan a brillar. "Es posible que existan consecuencias mentales para los animales, igual que hormonales, pero no afectará a sus biorritmos", afirma el biólogo, que admite que las horas a las que sucederá el fenómeno provocará que el efecto no sea tan drástico.

Pese a ello, se ha convertido en una ocasión excepcional para poder investigar. Serán tres las especies que serán observadas en el bioparc de València: los elefantes africanos de la sabana, los chimpancés 'Pan troglodytes verus' y las tortugas de aldabra, cada uno de ellos de una forma distinta. En el caso de los paquidermos, las cámaras que estudian el ciclo circadiano recogerán imágenes de las hembras; los primates serán estudiados a través de dos cámaras, una situada donde el público y otra desde las alturas; mientras que los reptiles contarán con una cámara de fototrampeo que se acciona con el movimiento.

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Las condiciones climatológicas también afectarán al resultado final de la investigación. No será la misma situación si existen una serie de nubes que tapen el sol en el momento del eclipse, ya que de esa forma la diferencia será menos perceptible por los animales, o si el cielo se encuentra totalmente despejado.