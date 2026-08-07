Las Corts reactiva su actividad para citar al conseller de Emergencias por el incendio de la Vall d'Uixó

Con las playas llenas y las temperaturas en máximos, Las Corts retomará la actividad en agosto. Si los expertos señalan que el punto necesario de desconexión del trabajo se alcanza a partir del octavo día de vacaciones, los síndics de los grupos parlamentarios y miembros de la Mesa (el órgano de dirección de la cámara autonómica) habrán disfrutado de poco más de una decena desde el último pleno (el viernes 31 de julio) hasta la primera junta de portavoces del periodo estival, la que servirá para convocar la Diputación Permanente.

Fuentes del parlamento valenciano confirman que tanto la Mesa como la junta se reunirán el próximo jueves 13 de agosto a partir de las 12 de la mañana. Será justo después de una jornada que se prevé histórica por el eclipse. De hecho, este acontecimiento astronómico es el que está centrando toda la atención del operativo de Emergencias de la Generalitat, departamento que será uno de los protagonistas de la cita en el Palau dels Borja.

En este sentido, se espera que la junta sirva para convocar la Diputación Permanente, esto es, el equivalente a un pleno en tiempos entre periodo de sesiones, como es el actual. El curso parlamentario se cerró el 31 de julio con la aprobación de la ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat de 2026 (que todavía siguen sin publicarse en el DOGV) y no se retomará de manera oficial hasta el 10 de septiembre. Mientras tanto, todo lo que se celebre es bajo el auspicio de la Diputación Permanente.

Imagen de archivo de la junta de síndics en las Corts. / José Cuéllar/Corts

Y en esta, la previsión es fijar la comparecencia del conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, como punto central para explicar la actuación de los trabajos de extinción durante el incendio de la Vall d'Uixó que se acabó de controlar el pasado miércoles. Su comparecencia la ha pedido el propio Valderrama, lo que aventura que contará con el apoyo del PP, así como del PSPV, que también reclamó el miércoles, tras el control definitivo de las llamas, el paso del máximo responsable de este departamento por la cámara.

Después del eclipse

Falta por ver si además de Valderrama comparecerá en la sala de prensa donde se celebra la Diputación Permanente el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, de quien también los socialistas piden su intervención. No obstante, y visto que solo el conseller de Emergencias es quien reclama participar, que lo habitual es que sea el titular de esta conselleria el que acabe dando las explicaciones sobre el incendio y que PP y Vox tienen la mayoría para decidir es complicado que Llorca sea citado.

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Esta comparecencia de Valderrama llegará en todo caso después del eclipse, que será el próximo miércoles 12 de agosto, una fecha marcada en rojo por Emergencias que está preparando todo un operativo ante la gran movimiento de población que se espera para toda esa jornada. De hecho, este viernes, la conselleria ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat las restricciones para ese día ante la activación del nivel 3 de emergencias del plan antiincendios.