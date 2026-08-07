Educación acepta las peticiones del profesorado y reducirá dos horas lectivas a los mayores de 55 años

En mayo, con la convocatoria de la huelga indefinida, el profesorado exhibió su capacidad de movilización en las calles y llevó su fuerza negociadora a las reuniones con los representantes de la Conselleria de Educación. Poco más de un mes después, con el paro y las conversaciones en 'stand by', los docentes trasladaron su poder de convocatoria al mundo digital, donde también han logrado dejar la impronta de sus reivindicaciones consiguiendo que el profesorado de más de 55 años tenga dos horas menos de actividad lectiva o evitando incrementar el trabajo presencial en el centro.

Son dos de las alegaciones que el departamento que dirige Carmen Ortí ha aceptado incorporar a su Proyecto de Decreto con el que prevé regular la jornada y el horario del personal docente no universitario de la Comunitat Valenciana. Este salió a consulta pública previa a principios de junio, un paso preceptivo para la aprobación de este tipo de actuaciones en el que el texto planteado, un borrador, se abre a las aportaciones de la ciudadanía para su posible mejora. Y con la comunidad educativa activa ante los últimos coletazos de la huelga indefinida, la inercia movilizadora entró de lleno en el trámite.

En las dos semanas habilitadas para la participación ciudadana, Educación recibió 475 comentarios con propuestas, alegaciones y reclamaciones de modificación. No es que las 475 peticiones sean de 475 cuestiones diferentes ya que, según el informe hecho por parte del director general de Personal Docente, Pablo Ortega, sobre estas intervenciones, todas se podrían agrupar en 11 bloques que generaron, repartidos entre sí, hasta 60.547 "apoyos netos", la forma de valorar esas propuestas por parte de los participantes inscritos y suscribirla.

La que más, con 143 menciones y 19.794 apoyos netos, es sobre lo que llaman la "rebaremación" para ordenar la elección de los horarios entre el profesorado. El borrador de la conselleria mantiene la antigüedad como el factor de orden para poder elegir los horarios dentro de un claustro, pero equipara el tiempo como interino con el de personal funcionario de carrera, algo ante lo que hay un buen número de peticiones de rectificación. No obstante, esta se prevé incorporar "parcialmente", según el informe de conselleria, que descarta suprimir el artículo que lo regula ni mantener la norma como está, pero sí "propone depurar la redacción, evitar cualquier apariencia de rebaremación encubierta y motivar expresamente el sistema de prelación".

La consellera Carme Ortí y su secretario autonómico, Daniel McEvoy, en la conselleria. / JM López

Sí modificará la letra del decreto la segunda petición con más votos, la relativa a "Permanencia, presencialidad y distribución de jornada". En concreto, en el borrador se deja la puerta abierta a que sea la dirección del centro la que decida si las 30 horas semanales que debe dedicar el profesorado a las actividades del centro entre lectivas y complementarias se cumplen en su totalidad de manera presencial, lo que supondría ampliar esta obligación en 5 horas respecto a la situación actual. Así, frente a las aportaciones, Educación acepta "el núcleo de la alegación: el marco final debe mantener 25 horas semanales de permanencia ordinaria en el centro". Y remarca: "La jornada semanal continúa siendo de 35 horas, pero el tiempo restante no queda sometido a presencia física ordinaria".

En vigor, el próximo curso

La otra alegación que entrará en el decreto es la posibilidad de que los mayores de 55 años puedan reducirse dos horas lectivas así como que estén exentos de guardias y tutorías. La orden vigente, de 1992, contempla esta opción, pero la deja a situaciones organizativas de cada centro. Asimismo, en el borrador del decreto, sí exime de guardias y de la posibilidad de ser tutor a los mayores de 55 años y habilita además esta reducción horaria a quienes tengan cumplidos el 1 de septiembre los 58 años. La futura nueva versión de conselleria "incorpora la reducción de dos horas lectivas y la protección horaria del personal mayor de 55 años". Y añade: "La redacción final debe evitar que la referencia a las disponibilidades organizativas convierta la medida en discrecional".

Fuentes de la Conselleria de Educación explican que esta reducción horaria se llevará a cabo "una vez el decreto esté publicado". Hasta entonces, de momento, igual que el resto de cuestiones, solo es un borrador. Para ello, fuentes del departamento de Ortí indican que no se prevé que pueda estar en vigor antes de 2027 por lo que sus disposiciones se podrían empezar a aplicar a partir del curso 2027/2028. Antes, sin embargo, habrá que ver cómo queda negro sobre blanco el proyecto definitivo.