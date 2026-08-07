Educación amplía casi ocho millones la financiación para reformar diez centros educativos en la Comunitat Valenciana

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha aprobado ampliar la financiación dedicada a la construcción y reforma de diez centros educativos de la Comunitat Valenciana casi ocho millones de euros más de lo que correspondía en un principio. El incremento total destinado a la restauración de estos centros alcanza una cifra cercana a los cincuenta millones de euros tras el aumento de la financiación, que será recibida por los ayuntamientos.

En la provincia de Valencia, en Estivella, el CEIP El Braçal incrementa la financiación en 1.098.682 euros; en Almoines al CEIP El Castell se destinarán 911.975 euros más; en Puçol, el CEIP Jaume I ve incrementada la financiación en 524.563 euros adicionales; en Sagunt, el IES nº 5 Altos Hornos recibirá 132.568 euros más; en Canals, para el CEIP José Molla el incremento es de 583.458 euros y el IES Sivera Font ve incrementada la delegación de competencias en 333.389 euros; finalmente, el CEIP Gregori Mayans i Ciscar de Bellreguard recibirá 889.185 euros adicionales.

En la provincia de Castellón, en la Vall d’Uixó, el CEIP Lleonard Mingarro ve incrementada la delegación en 472.962 euros. Finalmente, en la provincia de Alicante, en Catral, el CEIP nº 2 recibirá 1.277.996 euros más y en Crevillent el CEIP Párroco Francisco Más, 1.755.931 euros adicionales.

Casi la totalidad de los expedientes se encuentran actualmente en fase de tramitación, con la propuesta de modificación de la delegación de competencias ya elaborada y revisada por la Intervención de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, a la espera de que los respectivos ayuntamientos la eleven a Pleno municipal para su aceptación.

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Declaraciones sobre el aumento

El director general de Infraestructuras Educativas, José María Larena, ha remarcado la importancia de la ampliación dado a que se trata de "una muestra más del compromiso de la Generalitat con las familias valencianas y con la comunidad educativa" tras las huelgas de educación que se produjeron a finales del curso pasado. Además, el director general ha querido hacer énfasis también en el compromiso de la conselleria con el 'Plan Edificant', que cuenta "con un grado de ejecución por encima del 75%", un aumento considerable respecto a los años del Botànic, cuando apenas alcanzó el veinte por ciento