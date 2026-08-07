Macrooperación policial en Alicante y el Mediterráneo: 78 detenidos por cobrar 12.000 euros a más de 2.000 migrantes para entrar en España

Golpe histórico al crimen organizado en el Mediterráneo. La Guardia Civil y la Policía Nacional, en una operación conjunta con Europol y la colaboración de las policías nacionales de Francia, Portugal y Polonia, han desarticulado una de las estructuras transnacionales más complejas, activas y peligrosas dedicadas al tráfico marítimo de seres humanos y al narcotráfico.

La organización, considerada la mayor estructura de origen argelino en este ámbito, tenía una de sus bases operativas y de registro en la provincia de Alicante, donde se han realizado 11 de los 78 arrestos totales (77 en España y 1 en Argelia) e inspecciones en inmuebles.

Los detenidos se enfrentan a cargos por organización criminal, tráfico de seres humanos, tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando, blanqueo de capitales, robos con fuerza, extorsiones, detenciones ilegales y almacenamiento e ilícito de combustible, entre otros delitos.

Desarticulada una de las mayores estructuras criminales especializadas en el tráfico marítimo de personas en el Mediterráneo. / Guardia Civil / Policía Nacional

La operativa del 'doble flujo': MDMA hacia Argelia y migrantes hacia España

La investigación, que arrancó en el año 2023, ha sacado a la luz un sistema de "doble flujo" altamente profesionalizado. El entramado utilizaba embarcaciones de alta velocidad (de entre 8 y 14 metros de longitud y hasta cuatro motores) para enviar sustancias de síntesis desde España hacia el norte de África, principalmente MDMA.

En el trayecto de retorno, las mismas narcolanchas eran aprovechadas para introducir inmigrantes de manera irregularen las costas españolas, afectando de forma directa a la litoral de Alicante, así como a Almería, Cartagena, Murcia e Ibiza.

El volumen económico y humano alcanzado por la red criminal refleja la magnitud del entramado. A lo largo de la investigación, los agentes han logrado documentar un total de 64 travesías marítimas mediante las cuales la organización introdujo a más de 2.000 migrantes en territorio español. Para llevar a cabo estos traslados, el grupo cobraba hasta 12.000 euros a cada una de las víctimas, a las que hacinaba en embarcaciones donde llegaban a viajar hasta 50 personas por trayecto. Esta actividad lucrativa, sumada al resto de sus operativas ilícitas, reportó al entramado unos beneficios globales estimados en más de 24 millones de euros.

Las travesías implicaban un riesgo extremo para las víctimas, que viajaban hacinadas, a gran velocidad, en la oscuridad, sin chalecos salvavidas e incluso atadas para evitar que cayeran al agua. Previamente, tras cruzar varios países africanos, los migrantes eran recluidos en infraviviendas insalubres en la costa de Argelia a la espera del embarque.

Desarticulada una de las mayores estructuras criminales especializadas en el tráfico marítimo de personas en el Mediterráneo. / Guardia Civil / Policía Nacional

Registros en la provincia de Alicante

El grupo criminal operaba con un líder absoluto que financiaba la red y aportaba armas y drogas, apoyado por una estructura jerarquizada en tres niveles que abarcaba desde la dirección estratégica hasta la logística, los 'petaqueros' (abastecedores de combustible) y los testaferros. Además de la Comunitat Valenciana, el grupo también operaba en Andalucía, Región de Murcia e Islas Baleares, y ramificaciones en Francia, Portugal, Italia y Polonia.

En la fase final del operativo, en la que participaron más de 180 agentes, se llevaron a cabo 17 registros en inmuebles repartidos entre Alicante, Almería, Murcia y Cartagena.

Violencia extrema y nexos con la Mocro Maffia

La organización se caracterizaba por imponer un clima de terror interno mediante amenazas, secuestros, agresiones y ajustes de cuentas, tanto a sus miembros como a los migrantes. Los investigadores han detectado contactos directos con redes internacionales como la "Mocro Maffia" o el "Milieu Marsellés", desde donde se dictaban directrices de control.

Asimismo, los pilotos de las embarcaciones contaban con instrucciones explícitas para emplear una elevada violencia contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el fin de proteger las embarcaciones y la carga.

Desarticulada una de las mayores estructuras criminales especializadas en el tráfico marítimo de personas en el Mediterráneo. / Guardia Civil / Policía Nacional

Balance global de detenciones por territorios

El despliegue policial se ha cerrado con un saldo global de 78 personas arrestadas en distintos puntos de la geografía nacional e internacional. En la Comunitat Valenciana, las actuaciones se han centrado en la provincia de Alicante, donde han sido detenidas 11 personas. La mayor parte de los arrestos se ha producido en Andalucía, con un total de 39 detenidos repartidos entre Almería, que concentra la cifra más alta con 36 arrestados, Huelva, Córdoba y Sevilla, con un detenido en cada una de estas provincias.

Por su parte, en la Región de Murcia se ha investigado y arrestado a 15 sospechosos, de los cuales 13 cayeron en la capital murciana y dos en Cartagena. La red también ha sido golpeada en las Islas Baleares, sumando un total de ocho detenidos entre Ibiza, con seis arrestos, y Palma de Mallorca, con dos. El operativo ha extendido sus ramificaciones a otros puntos del norte y centro peninsular, donde se han practicado dos detenciones en Palencia, una en A Coruña y otra en Lugo. Finalmente, la vertiente internacional del operativo se ha completado con un arresto en Argelia.