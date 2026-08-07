El verano de 2026, el tercero con noches más tórridas a falta de mes y medio para que acabe

Hace tiempo que la puesta del sol no es sinónimo de alivio para las altas temperaturas. El cambio climático se nota, y mucho, en el aumento de las temperaturas tanto de día como también de noche. Los datos recogidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de los últimos días recogen la tendencia detectada en los últimos veranos. La madrugada del miércoles a jueves volvió a superar los 25 grados en muchos puntos de la geografía valenciana. Una nueva noche tórrida, la cuarta en lo que llevamos de agosto (en solo seis días) y la décimoseptima del verano. A falta de más de un mes para que acabe la estación, el de 2026 despunta ya como el tercero con noches más sofocantes desde que hay registros.

Las llamadas noches tórridas, aquellas jornadas nocturnas en las que se presentan mínimas superiores o iguales a los 25 grados, se han convertido en uno de los grandes problemas del verano A diferencia de las noches tropicales -que no descienden de los 20 grados-, las tórridas apenas ofrecen margen para que el cuerpo se recupere del calor acumulado durante el día, lo que provoca un estrés térmico constante y continuado, especialmente a aquellas personas que no cuentan con una forma de adaptarse a las temperaturas. A falta de más de un mes para que termine el verano, València ya cuenta con diecisiete noches tórridas en lo que va de año, una cifra que se posiciona como la tercera más alta desde que comenzaron los registros. Una cifra sorprendente a falta de que termine la canícula climática, que alberga desde el 15 de julio hasta el 15 de agosto, pero que antes de que comenzara ya contaba con 5 noches tórridas y 42 noches tropicales.

2023 y 2025, años de récord

El podio lo completan dos años de esta misma década. 2023 mantiene el récord absoluto con 28 noches, de las cuales 18 fueron durante el mes de julio, en las que la temperatura mínima no bajó de 25 grados, un cambio considerable respecto a años anteriores, en los que tan solo se superaron las diez noches tórridas en una sola ocasión, que evidenció el impacto de las sucesivas olas de calor. En segundo lugar se sitúa 2025, que cuenta con 21 noches tórridas a sus espaldas, lo que consolidó una tendencia que sigue presente este año.

Tabla de noches tórridas por año realizada por AEMET sin contabilizar la noche del 5 al 6 de agosto, que también entra dentro del total / AEMET

Los tres veranos con noches más sofocantes se han producido en un periodo de tan solo cuatro años, siendo 2024 el único año que se salva de formar parte del podio, pero que también que se encuentra en el sexto lugar en lo que a veranos con jornadas nocturnas tórridas se refiere, con un total de catorce. La gran frecuencia de este tipo de acontecimientos refleja que podría convertirse en un fenómeno al que acostumbrarse en los próximos años.

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Las noches valencianas siguen perdiendo una de sus características históricas: la capacidad de ofrecer un respiro tras el calor del día. Lo que antes era un episodio excepcional se está convirtiendo en una constante estival. Y este verano, convertido ya en el tercero con más noches tórridas desde que existen registros, vuelve a demostrar que el cambio climático no solo se mide en récords de temperatura máxima, sino también en la desaparición progresiva del fresco nocturno.