Transportes refuerza las Cercanías y los trenes de larga distancia en el corredor mediterráneo

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tiene preparado un dispositivo especial para gestionar la movilidad asociada a los desplazamientos extraordinarios motivados por el eclipse total de Sol que tendrá lugar el próximo 12 de agosto y que será visible sobre todo en el este y el norte desde España. La franja de totalidad cruzará la península ibérica de oeste a este y pasará por numerosas capitales de provincia, desde A Coruña hasta Palma de Mallorca. España está situada al final de la franja de totalidad, por lo que ésta sucederá cuando el Sol se esté poniendo muy cerca del horizonte, entorno a las 20:30 horas. Desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se han adoptado una serie de medidas para garantizar una movilidad segura y eficiente de la ciudadanía durante la jornada del 12 de agosto.

Transporte terrestre

En el ámbito de las infraestructuras de transporte terrestre, la dirección general de Carreteras, en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT), adoptará las medidas necesarias durante el eclipse con el objetivo de reducir al máximo las afecciones al tráfico durante esa jornada. Respecto al sector ferroviario, Renfe reforzará los servicios tanto de Media Distancia como de Cercanías para favorecer la movilidad de las personas que quieran acceder a las zonas con mejores puntos de observación del eclipse y regresar a sus ciudades una vez concluido en evento.

Especialmente se reforzarán los corredores del norte de España, con especial incidencia en Galicia, Asturias, Santander y País Vasco, además del norte de Castilla y León. También en el eje atlántico se incrementarán algunos servicios de Media Distancia, como es el caso de la conexión Vigo Urzaiz - A Coruña y A Coruña- Vigo Urzaiz, que se reforzará con trenes en doble composición, lo que supone un incremento de la oferta en 1.400 plazas. Además, en la estación de A Coruña también habrá personal de refuerzo durante el 12 de agosto. En las líneas del este y del corredor mediterráneo, las conexiones Alcázar de San Juan-Albacete-València, Barcelona-València, València-Alicante- Murcia-Cartagena y València-Xàtiva-Alcoi también verán reforzados sus servicios en doble composición.

Además, la oferta en AVE y larga distancia de Renfe entre el 7 y el 16 de agosto, periodo en el que se prevé que se realicen la mayor parte de estos desplazamientos, es de más de un millón de plazas en 3.038 trenes de los diferentes Servicios Comerciales (AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity).

Refuerzo de servicios de Cercanías

Respecto al servicio de Cercanías de los principales núcleos urbanos, también se reforzarán aquellos con mayor afluencia de pasajeros, ante la previsión del incremento de viajeros en los trenes en las horas previas y posteriores al eclipse solar. Por ejemplo, la estación de Chamartín contará con un tren de reserva estratégica para la línea C8b con destino a la sierra de Madrid; y en el servicio de Rodalies de Catalunya se incrementará el personal de atención en las estaciones con más afluencia para asegurar la correcta prestación del servicio el día del eclipse. En el resto de las líneas de Cercanías de Galicia, Cantabria, Asturias, Castilla y León, Renfe también ampliará su servicio dentro de las estaciones, aumentando el personal operativo, tanto en taquillas como en puntos de información, con más vigilantes en los puntos con mayor afluencia de personal y con la emisión de mensajes informativos a través de la megafonía de las estaciones.

Sello editado por Correos con motivo del eclipse solar total del 12 agosto, el primero de los tres que se observarán en tres años. / Ministerio de Transportes

Transporte marítimo

Por otro lado, en el ámbito marítimo, la dirección general de la Marina Mercante del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha emitido una resolución con recomendaciones dirigidas a los patrones y usuarios de embarcaciones de recreo que se hagan a la mar durante la jornada del eclipse solar total. Y es que ese día se prevé una concentración de embarcaciones en los puntos de visualización clave, teniendo en cuenta que podrá contemplarse la totalidad en aguas adyacentes a las costas de A Coruña, Lugo, Asturias, Santander, Bilbao, Castellón, València, Tarragona e Illes Balears.

Las directrices de Marina Mercante tienen como objetivo garantizar la seguridad de las personas elijan el mar para contemplar el eclipse. Entre las mismas, se incluyen: extremar las precauciones ante la posible presencia de embarcaciones próximas en las zonas de observación, mantener escucha en el canal 16 de VHF y estar atentos a cualquier indicación que se pueda transmitir por esta vía. Asimismo, es de obligado cumplimiento no llevar a bordo un número de personas superior al máximo permitido en los certificados de la embarcación.

Refuerzo de medios de Salvamento Marítimo

Por su parte, Salvamento Marítimo (SASEMAR), empresa pública adscrita al Ministerio encargada de la seguridad marítima en aguas españolas, cuenta con un plan de acción concreto para el 12 de agosto. En él se contempla el seguimiento y regulación del tráfico marítimo, así como su control mediante sistemas satelitales y aéreos; la emisión de avisos de seguridad en las horas previas, durante y después del evento; la emisión de recomendaciones a diferentes servicios de playa y de Protección Civil de las zonas afectadas; y la comunicación continua con autoridades portuarias y Servicio Marítimo de la Guardia Civil.

Además, SASEMAR tiene previsto movilizar los siguientes medios propios: Ubicación estratégica en stand by de dos remolcadores de Salvamento Marítimo (en Palma y A Coruña) durante las horas previas y posteriores al eclipse para dar cobertura de seguridad, remolque y asistencia a buques y cruceros en caso de emergencias. Ubicación de 14 unidades de tipo Salvamar (seis en Baleares, tres en Asturias, dos en A Coruña, dos en Fisterra, una en Valencia, una en Santander y tres Asturias) y 10 Lanchas de Salvamento (cinco en Baleares, dos en A Coruña, dos en Fisterra, una en València y una en Santander) en sus bases o en lugares estratégicamente definidos para permanecer en stand by las horas previas y posteriores al eclipse. Los helicópteros de Salvamento Marítimo con bases en Palma, València, Santander y A Coruña permanecerán de guardia en sus bases durante el eclipse. Asimismo, los medios marítimos dependientes de los Centros de Coordinación (CCS) de Tarragona, Castellón, Bilbao y Asturias mantendrán el régimen habitual de trabajo, es decir, que en el momento del eclipse permanecerán de guardia localizada con un tiempo de movilización de 20 minutos.

Transporte aéreo

Respecto al modo aéreo, éste no tendrá un papel determinante en la movilidad del día del eclipse y la programación de las aerolíneas prevista para 2026 se considera comparable a la de 2025 en la semana equivalente. Por ello, no se ha planteado un incremento de capacidad aérea asociado al evento. Aun así, AENA ha preparado un dispositivo especial en las terminales y los accesos terrestres a los aeropuertos de interés general en España que gestiona. Así pues, distribuirá información práctica a los viajeros y viajeras que lleguen a aeropuertos próximos a la franja de totalidad o dentro de la misma, y procederá a la activación de la iluminación de aproximación a los aeropuertos durante la duración del eclipse.

Por último, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), adscrita al Ministerio de Transportes que vela para que se cumplan las normas de aviación civil en el conjunto de la actividad aeronáutica de España, ha emitido recomendaciones básicas en el ámbito de la aviación en general, y de forma concreta para los usuarios que operen drones (UAS).

En este contexto, el organismo ha recordado que cualquier operación con drones que se lleve a cabo en las proximidades de los puntos de observación del eclipse deberá realizarse en estricto cumplimiento de la normativa vigente. Además, ha incidido en que, antes de la operación, es necesario disponer de la formación correspondiente, estar registrado como operador en AESA y contar con las habilitaciones exigidas, además de consultar las posibles limitaciones del espacio aéreo y realizar las coordinaciones requeridas. Toda la información sobre los requisitos para operar drones está disponible en la web de AESA.

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Asimismo, ha recordado que la normativa prohíbe expresamente las operaciones con drones sobre aglomeraciones de personas, tanto en categoría abierta como bajo declaración operacional (escenarios estándar). La presencia de drones en lugares con concentración de personas puede generar situaciones de riesgo, especialmente en condiciones de baja visibilidad o iluminación cambiante. Por ello, en caso de detectar un uso indebido de un dron, recomienda informar de inmediato a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.