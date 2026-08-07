El verano de Camps entre Churchill y De Gaulle

Hay quien aprovecha el verano para desconectar, para salir de la rutina y alejarse al máximo posible de la realidad que suele marcar su día a día, y los hay que ni siquiera en los días de asueto pueden desvincularse de ella. Y Francisco Camps es más bien de los segundos. Así lo muestran sus lecturas, algodón de los intereses personales; al menos, las que luce en redes sociales.

El expresident de la Generalitat ha subido este jueves a Instagam imagen con un libro entre las manos a pie de playa: "Los últimos titanes. De Gaulle y Churchill". La obra de Richard Vinen no es ni mucho menos una novela de folletín sino que es una biografía paralela de dos figuras clave del siglo XX y que suelen formar parte del cajón de citas y referencias socorridas en los ejemplos de los políticos actuales. Eso sí, la unión de ambas vidas queda en unas 400 páginas, algo más ligerito que las 1.500 que componen la oficial del expremier británico.