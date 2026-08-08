La Comunitat Valenciana prevé un 83,9% de ocupación hotelera en agosto, con Benidorm rozando el lleno

La Comunitat Valenciana prevé alcanzar en agosto una ocupación hotelera media del 83,9 %, junto a una previsión del 88,1 % en apartamentos turísticos y del 90 % en campings, según la encuesta de ocupación elaborada por Turisme Comunitat Valenciana.

Por provincias, la provincia de Alicante mantiene la previsión hotelera más elevada para este mes, con un 88,9 %, seguida de Valencia, con un 75,2 %, y Castelló, con un 75 %. Destaca Benidorm que prevé alcanzar el 92 %, y la ciudad de València que registra el 69,8 % de sus plazas hoteleras ocupadas.

En los destinos de interior, la previsión de ocupación hotelera para agosto alcanza el 85,2 % en el interior de la provincia de Valencia, el 86,1 % en el interior de Alicante y el 75,9 % en el interior de Castelló.

Con respecto a los apartamentos turísticos, la previsión de agosto alcanza el 88,1 % en el conjunto de la Comunitat Valenciana, con una estimación del 58,8 % en la provincia de Valencia, del 89 % en Alicante y del 89,1 % en Castelló.

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha valorado estos datos y ha señalado que la Comunitat Valenciana "está demostrando, una vez más, su fortaleza como destino turístico de referencia, con una respuesta muy positiva de la demanda y unas previsiones para agosto que consolidan el buen comportamiento de la temporada estival”.

Cano ha subrayado que estos resultados “reflejan la competitividad de nuestras empresas, la diversidad de la oferta turística valenciana y el atractivo de nuestros destinos de litoral, interior y urbanos”, al tiempo que ha destacado “el esfuerzo conjunto del sector para mantener altos niveles de calidad, profesionalidad y capacidad de adaptación en plena temporada alta”.

Mejora respecto a 2025

La comparación con las previsiones de agosto del año pasado apunta especialmente a una mejora de las expectativas en los destinos de interior. En 2025, Turisme Comunitat Valenciana estimaba una ocupación hotelera del 83,81 % en el interior de Valencia, del 60,37 % en el de Alicante y del 56,75 % en Castelló, frente al 85,2 %, 86,1 % y 75,9 %, respectivamente, previstos ahora.

Esto supone aumentos de 1,4 puntos en Valencia, 25,7 en Alicante y 19,2 en Castelló. En los principales destinos urbanos y de costa la evolución es más estable: Benidorm repite la previsión del 92 % que ya tenía en agosto de 2025, mientras que la ciudad de València mejora 2,5 puntos, desde el 67,3 % de hace un año hasta el 69,8 % actual.

Resultados de julio

Con respecto a los resultados del mes de julio, la Comunitat Valenciana registró una ocupación hotelera del 86,3 %, del 85,9 % en apartamentos turísticos y del 85 % en campings.

Por provincias, Alicante lideró la ocupación hotelera en julio, con una media del 90 %, impulsada por Benidorm, que alcanzó el 90,7 %, y por el resto del litoral alicantino, con un 88,6 %. El interior de la provincia también registró un comportamiento destacado, con una ocupación hotelera del 90,2 %.

La provincia de Valencia obtuvo una ocupación hotelera del 87,9 %, con resultados equilibrados entre la ciudad de València, que registró un 88,4 %, el litoral provincial, con un 88 %, y el interior, que alcanzó el 83,7 %.

En Castellón, la ocupación hotelera se situó en el 74,2 %, con un mejor comportamiento del litoral, que alcanzó el 74,8 %, frente al 60 % registrado en el interior de la provincia.

En apartamentos turísticos, la Comunitat Valenciana cerró julio con una ocupación media del 85,9 %, con la provincia de Alicante en el 87,7 %, la provincia de Castellón en el 84,6 % y la de Valencia en el 61,7 %. En campings, la ocupación media fue del 85 %.

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El sondeo se ha realizado a empresas de alojamiento turístico de las tres provincias a través del Área de Competitividad Turística de Turisme Comunitat Valenciana, e incorpora además datos de Fundación Visit València, de HOSBEC y de la Federación de Campings de la Comunitat Valenciana.