Cuándo ponerse y quitarse las gafas para ver el eclipse solar del 12 de agosto en València

El eclipse total de Sol del miércoles 12 de agosto plantea una pregunta decisiva para quienes quieran contemplarlo: ¿cuándo hay que llevar puestas las gafas de protección y en qué momento pueden retirarse? La regla es sencilla, pero admite muy poco margen de error. Las gafas homologadas deben utilizarse siempre que quede visible cualquier parte de la superficie brillante del Sol. Solo pueden quitarse durante la totalidad, cuando la Luna cubre por completo el disco solar, y únicamente si el observador se encuentra dentro de la franja de totalidad.

A qué hora se pueden quitar las gafas en València

En València capital, el eclipse parcial comenzará a las 19:38:18 horas. Desde ese instante y hasta el inicio de la totalidad será imprescindible mirar al Sol a través de gafas específicas para eclipses. La previsión municipal sitúa el comienzo de la totalidad a las 20:32:24, el máximo a las 20:32:54 y el final a las 20:33:24. Por tanto, habrá alrededor de un minuto en el que podrá observarse la corona solar sin gafas. Los horarios cambian según la localidad. La franja de totalidad atraviesa la mitad norte de la Comunitat Valenciana, pero quienes se encuentren fuera de ella verán un eclipse parcial y no deberán retirar las gafas en ningún momento mientras miren hacia el Sol. Incluso dentro de la franja, la duración varía mucho: cerca de sus límites puede reducirse a apenas unos segundos.

La protección no debe retirarse solo porque el reloj marque las 20:32, sino cuando el Sol haya quedado completamente oculto. Una referencia práctica es que, al mirar a través de las gafas, ya no se vea ninguna parte brillante del disco. Al terminar la totalidad, hay que volver a colocárselas antes de que aparezca el primer destello de luz solar y mantenerlas durante el resto de la fase parcial. Ante cualquier duda sobre el momento exacto, la opción segura es no quitárselas. Las gafas de protección no deben usarse solo durante la totalidad, sino durante todas las fases parciales del eclipse, es decir, desde que la Luna empieza a cubrir el Sol y mientras siga visible cualquier porción brillante del disco solar. Solo pueden retirarse durante la totalidad, cuando el Sol queda completamente oculto, y únicamente en los lugares situados dentro de la franja de totalidad. Deben volver a colocarse antes de que reaparezca el primer destello de luz. En las localidades donde el eclipse sea parcial, las gafas no deben quitarse en ningún momento mientras se mire directamente al Sol.

Franja de totalidad de los eclipses de 2026, 2027 y 2028. / Ministerio de Transportes

Qué gafas sirven para ver el eclipse solar

Para la observación directa solo deben emplearse gafas o visores solares que cumplan la norma EN ISO 12312-2 y lleven marcado CE. No sirven las gafas de sol convencionales, por muy oscuras que sean, ni radiografías, cristales ahumados, CDs, DVDs u otros filtros caseros. La reducción de luz que produce el eclipse puede generar una falsa sensación de seguridad, pero la radiación restante sigue siendo suficiente para lesionar la retina.

Antes de utilizarlas hay que revisar los filtros. Si tienen arañazos, perforaciones, roturas, dobleces o zonas deterioradas, deben desecharse. También conviene desconfiar de productos sin procedencia clara o cuya certificación no pueda comprobarse. Para usarlas correctamente, hay que colocárselas antes de levantar la vista hacia el Sol; después de observarlo, se debe apartar la mirada antes de retirarlas, nunca quitarlas mientras se sigue mirando.

Dos jóvenes de Gandia prueban las gafas especiales para ver el eclipse / Levante-EMV

Cámaras, prismáticos y móviles: las gafas no bastan

Las gafas de eclipse protegen los ojos en la observación directa, pero no permiten mirar con seguridad a través de prismáticos, telescopios o cámaras. Estos dispositivos concentran la radiación y necesitan un filtro solar específico instalado delante del objetivo o de la entrada óptica. Usar gafas homologadas detrás de un aparato sin filtrar puede causar lesiones graves y dañar también el equipo. Como alternativa sin gafas, puede seguirse el fenómeno mediante una proyección indirecta, como una cámara estenopeica, sin mirar nunca por el orificio hacia el Sol.

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Qué hacer si se ha mirado al Sol sin protección

El daño solar en la retina puede producirse sin dolor y ser irreversible. Entre las señales de alarma figuran la visión borrosa o deformada, una mancha oscura en el centro del campo visual, mayor sensibilidad a la luz o alteraciones en la percepción de los colores. Si aparecen síntomas después del eclipse, el Ministerio de Sanidad recomienda acudir a un centro hospitalario con servicio de Oftalmología para una valoración precoz. Los menores deben permanecer supervisados durante toda la observación para evitar que se retiren las gafas antes de tiempo.