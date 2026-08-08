La Diputación de Valencia pide la licencia de obras de su nueva ciudad administrativa y espera comenzar antes de elecciones

La Diputación de Valencia ha pedido esta semana al Ayuntamiento de Valencia la licencia de obras para comenzar a levantar su nuevo complejo administrativo en el barrio de Jesús de València donde concentrará buena parte de sus funcionarios y sus servicios provinciales, hoy distribuidos por la ciudad.

La actuación, con una inversión de 22,75 millones de euros, integrará tres edificios de nueva construcción en un único espacio en la avenida Gaspar Aguilar con los inmuebles históricos ya existentes en la parcela: el antiguo Convento de Santa María de Jesús y el Archivo Histórico y Fotográfico.

El área que dirige la vicepresidenta segunda Reme Mazzolari trabaja en paralelo en varias tareas con el objetivo de reducir los plazas. Mientras se tramita la licencia de obras, trabaja en la redacción del proyecto de ejecución, con la intención de que en cuanto se adjudique la empresa se pueda poner a trabajar. La licitación saldrá en septiembre, según los plazos previstos. Atendiendo al cálculo de la institución provincial, se espera que las obras del primer edificio en construirse puedan comenzar antes de las elecciones. Será un proyecto de legislatura, con la mirada puesta en 2029 como fin de las obras.

El conjunto alcanzará cerca de 10.000 metros cuadrados, al sumar unos 5.000 metros cuadrados de nueva construcción a los 5.000 ya existentes. El edificio principal tendrá capacidad para entre 210 y 220 puestos de trabajo, organizados mayoritariamente en oficinas abiertas y flexibles, además de despachos, salas de reuniones y dos aulas de formación. Y los otros dos se destinarán a Salud Laboral y a los servicios de Informática y atención, este último con espacios como Batlia Respon, puestos de atención presencial y telefónica y un centro de procesamiento de datos.

El proyecto, presentado el pasado mes de julio por el presidente de la diputación, Vicent Mompó, y Reme Mazzolari, incorpora también instalaciones fotovoltaicas en las cubiertas, un aparcamiento subterráneo con 160 plazas y espacios protegidos para un mínimo de 60 bicicletas, junto a zonas comunes y una terraza cubierta pensada como espacio de encuentro.

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El diseño busca integrar las nuevas construcciones con el Convento de Jesús y el Archivo Provincial, de forma que la modernización administrativa contribuya también a poner en valor el patrimonio histórico de la institución. La idea es que la actual sede de la Diputación de València, el conocido como palau de la Batlia, en la céntrica plaza de Manises, quede sobre todo para la celebración de plenos, actos y presentaciones, y visitas al público.