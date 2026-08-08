Sanidad moviliza más de 5.000 sanitarios, 22 ambulancias y refuerza las Urgencias y ambulatorios para el eclipse

Una de las partes esenciales del plan del eclipse articulado por la Generalitat Valenciana es la sanitaria que contará con un total de 5.000 efectivos entre médicos, enfermeras, celadores o técnicos en emergencias sanitarias, entre otros. La cifra la confirmó el director general de Ciencia e Innovación, Rafael Sebastián, a Levante-EMV dentro de una entrevista que se publicará este domingo. Este dispositivo tendrá operativas un total de 22 ambulancias, ampliará el horario en 15 centros de salud, cercanos a los puntos de observación oficiales, y reforzará las urgencias en los hospitales, así como los servicios de Oftalmología. Y es que uno de los riesgos para la ciudadanía es sufrir una lesión ocular al observar el fenómeno sin protección o sin la adecuada.

Más allá de las emergencias habituales, el miércoles habrá un aumento de la movilidad por carretera y eso dispara el riesgo de accidentes. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), se prevén entre 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos para ver el eclipse en toda España, pero la Comunitat Valenciana es uno de los destinos preferidos para observar este fenómeno. De hecho, en otros países, se ha registrado un aumento del 30 % de los accidentes en las horas posteriores a un eclipse.

Las emergencias serán esenciales a lo largo de la jornada y, por eso, el Servicio de Emergencias Sanitarias casi duplica su dispositiva con la incorporación de 13 unidades adicionales y la ampliación de horario de otras nueve. Las nuevas incorporaciones consisten en nueve de Transporte No Asistido (TNA), dos de Soporte Vital Básico (SVB) y dos Unidades de Soporte y Coordinación (USC). Estas dos últimas tienen mayor capacidad de acceso al lugar de la emergencia, si fuera necesario.

Además, Sanidad ya pidió a los departamentos hace unas semanas reducir todos los servicios no urgentes "con el fin de minimizar riesgos asociados al incremento previsto del tráfico rodado y garantizar la adecuada atención de las situaciones urgentes", así como adelantar las altas al mediodía. Así se especifica en un documento de cuyo contenido informó Levante-EMV el pasado 20 de julio. En principio, el resto de servicios -como las cirugías programadas- seguirán en marcha, según trasladan fuentes oficiales de la Conselleria.

"Las consecuencias de cualquier urgencia o emergencia en los entornos de los puntos de observación pueden verse agravadas por la aglomeración de personas que dificulte el acceso a la zona o zonas afectadas -, explica el conseller de Sanidad, Marciano Gómez-. De ahí la necesidad de diseñar un dispositivo preventivo que aminore cualquier eventualidad". En este sentido, la distribución de efectivos se hará "atendiendo las ubicaciones estratégicas, la accesibilidad, la distancia los centros sanitarios y los tiempos previstos de evacuación".

Importancia de protegerse

La principal preocupación sanitaria, en caso de no haber una emergencia, son las lesiones oculares que pueden provocar daños oculares "potencialmente graves, irreversibles y, en general, no dolorosos". Así lo alertaba hace unos días la Sociedad Española de Oftalmología. En este sentido, Sanidad recuerda la importancia de contar con la protección ocular adecuada y recomienda usar gafas homologadas (ISO 12312-2 2015), así como filtros solares homologados en los objetivos de las cámaras, prismáticos y telescopios. Estas deben estar en perfectas condiciones y no presentar arañazos ni dobleces. Asimismo, la Generalitat recuerda que no se deben usar gafas de sol, radiografías, cristales ahumados, CDs y otros métodos no homologados.

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Otra cuestión que preocupan, como explica Gómez, es la "exposición prolongada al sol, por lo que hay que prevenir los golpes de calor y la deshidratación, especialmente en las personas mayores, menores y aquellas con patologías crónicas". Por tanto, se recomienda usar gorra, protector solar y contar con elementos de sombra para protegerse, así como hidratarse bebiendo agua.