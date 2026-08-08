La fiebre por las gafas del eclipse vacía ópticas y farmacias valencianas: «El lunes no quedarán»

Quedan cuatro días para el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto y las gafas para poder contemplarlo con seguridad se han convertido en uno de los productos más buscados en ópticas y farmacias valencianas. La fiebre ha llegado, eso sí, a última hora. Después de meses en los que apenas había demanda, el interés se ha disparado en las dos últimas semanas hasta vaciar las existencias de numerosos establecimientos, que ahora se encuentran además con dificultades para reponerlas porque también comienzan a agotarse en las distribuidoras.

«Hemos tenido, se han agotado, hemos vuelto a pedir y la distribuidora nos dice que ya no quedan», explica Elisa Aragó, propietaria de una óptica de Cullera. Su previsión es que las pocas unidades que todavía pueden encontrarse duren muy poco. «Quedan algunas en algunas ópticas, pero el lunes pensamos que se habrán agotado en toda Valencia», advierte.

En este, como en muchos otros establecimientos, la venta se ha acelerado a medida que se acercaba la fecha del eclipse. Las gafas se han comercializado por unos pocos euros: tres euros las unidades que se vendían sueltas y cuatro las últimas disponibles, que llegaban presentadas en una pequeña caja. Otros establecimientos han optado por regalarlas o por destinar a organizaciones no gubernamentales el dinero obtenido con su venta.

El problema, según Aragó, ha sido la falta de previsión de buena parte de quienes ahora buscan desesperadamente una protección ocular. «Lo del eclipse se sabía desde hace un año, pero hasta que no ha acabado el Mundial y los medios han empezado a hablar del eclipse, la gente no se ha interesado por las gafas», señala.

Los comercios de Paterna ofrecen gafas especiales para ver el eclipse solar de agosto. / Francisco Calabuig

Avalancha en las farmacias

La misma avalancha se percibe en las farmacias. Juventino vendió este sábado en su farmacia del barrio de Orriols las últimas unidades de las que disponía. «Teníamos unas 200 y ya las hemos vendido todas en una semana», explica. Las comercializaban a dos euros y eran gafas homologadas para la observación solar.

Hasta hace apenas dos semanas, recuerda, el interés era mucho menor. Entonces comenzaron a llegar las primeras peticiones y desde ese momento la demanda no ha dejado de crecer. Junto con cada venta, la farmacia ha aprovechado para transmitir a los clientes las instrucciones facilitadas por la Generalitat y el Colegio de Farmacéuticos y reforzar las advertencias sobre la necesidad de utilizar únicamente protección adecuada. «El problema de la observación del eclipse sin gafas es que te puedes hacer lesiones en la retina», recuerda Jiménez.

En la Farmacia Castelló de València la situación ha sido similar, aunque allí la explosión de la demanda les ha pillado sin existencias. «Nos hemos visto desbordados», explica José, farmacéutico del establecimiento. Hace alrededor de un mes, la distribuidora les ofreció adquirir paquetes de cien gafas. Decidieron no hacerlo porque, por el perfil de una clientela formada principalmente por personas mayores, consideraron que difícilmente podrían vender tantas.

La situación cambió de golpe. «Hace dos semanas empezó la gente a pedírnoslas y hemos hecho un pedido, pero en la distribuidora ya no quedaban», cuenta. El establecimiento volverá a intentarlo este lunes, aunque a medida que se aproxima el miércoles 12 de agosto las posibilidades de encontrar nuevas existencias se reducen.

Una persona observando el eclipse con gafas homologadas / PEXELS

«Mejor verlo por la tele»

La preocupación de los profesionales no se limita al desabastecimiento. Ópticos y farmacéuticos temen que la dificultad para conseguir gafas lleve a algunas personas a improvisar soluciones caseras para observar el sol. Y ahí el mensaje es rotundo: unas gafas de sol convencionales no sirven, pero tampoco una radiografía, un cristal oscurecido o cualquier otro material casero.

«Si no consiguen las gafas, mejor que vean el eclipse por la tele», resume Aragó, que considera que todavía existe poca conciencia sobre los daños que puede provocar una observación inadecuada. «No es algo que puedas hacer con una radiografía o una botella oscura o con gafas de sol».

La óptica relata incluso discusiones con clientes después de negarse a facilitar gafas para algunos niños pequeños. «Se ha enfadado gente porque nos hemos negado a venderles gafas para sus hijos pequeños. “¿Cómo se lo va a perder mi hijo?”, nos dicen. Pues mejor que se lo pierda a que tenga un disgusto en la vista», explica.

La Sociedad Española de Oftalmología recomienda utilizar exclusivamente gafas o visores específicos que cumplan la norma EN ISO 12312-2 y dispongan del correspondiente marcado CE. También aconseja realizar observaciones breves e intermitentes y extremar las precauciones con los menores y con las personas que padezcan patologías oculares.

El Ministerio de Ciencia insiste igualmente en que antes de utilizar unas gafas debe comprobarse a contraluz que no estén rayadas, perforadas, rotas o deterioradas. Hay que colocárselas antes de dirigir la mirada hacia el sol y quitárselas únicamente después de haber apartado la vista. Tampoco se puede mirar al sol a través de prismáticos, cámaras o telescopios sin disponer de un filtro solar profesional colocado en la parte frontal del instrumento.

Aragó recuerda además que no es necesario contemplar de forma ininterrumpida todo el fenómeno. Incluso quienes solo hayan conseguido una unidad para varias personas pueden turnarse. «Los que tienen gafas las pueden compartir. No se trata de estar el minuto entero viendo el eclipse», señala.

Imagen de una chica con gafas para el eclipse. / COLEXIO OFICIAL DE ÓPTICOS OPTOMETRISTAS DE GALICI

Dos millones de gafas gratuitas

La carrera por conseguir protección en ópticas y farmacias coincide con la puesta en marcha de una gran operación pública de distribución. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el Grupo Social ONCE han lanzado la campaña «Una vista única. Cuídala», con la que prevén repartir gratuitamente dos millones de gafas certificadas con motivo del eclipse.

Según el Ministerio, 1,7 millones se distribuirán a través del Grupo Social ONCE, principalmente mediante sus vendedores y vendedoras repartidos por todo el territorio, mientras que otras 300.000 serán entregadas por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) a través de centros de investigación, museos de ciencia y otras instituciones públicas. El reparto de la ONCE comenzó el pasado 3 de agosto.

En la Comunitat Valenciana, la campaña ministerial incluye siete espacios de divulgación científica: Big History, en Aras de los Olmos; la Ciutat de les Arts i les Ciències y el Jardí Botànic de la Universitat de València; el Museo de Aguas de Alicante; el Museo de Ciencias Naturales de Valencia; el Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de la Vega Baja del Segura (MUDIC-VBS-CV); y el Planetario de Castelló.

La Generalitat también ha intensificado durante los últimos meses la vigilancia sobre las gafas que se comercializan ante la previsión de una enorme demanda. La Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo puso en marcha una campaña específica de inspecciones para comprobar que estos productos cumplen el Reglamento europeo sobre equipos de protección individual y la norma UNE-EN ISO 12312-2:2015.

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Los controles revisan, entre otras cuestiones, la identificación del fabricante o importador, el marcado CE, la declaración de conformidad, las instrucciones de utilización y conservación y la presencia de las correspondientes advertencias de seguridad. El objetivo es impedir que el aluvión de compras abra la puerta a la venta de productos que no protejan adecuadamente frente a la radiación solar.