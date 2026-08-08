Gafas y visita guiada al pueblo: el 'paquete turístico eclipse' de cinco euros que vende Utiel

Lo que en un primer momento parecía un fenómeno astronómico de interés para los aficionados y expertos de la ciencia, se ha convertido en un acontecimiento de masas de dimensiones imprevisibles. Este cambio de planteamiento ha llevado a la Generalitat Valenciana y los ayuntamientos a llevar a cabo modificaciones en las medidas de seguridad para garantizar la seguridad de las personas que acudan a la observación.

Uno de los municipios que ha realizado cambios en su propuesta inicial es Utiel, donde se localiza uno de los nueve puntos oficiales dispuestos por la Generalitat Valenciana. El ayuntamiento ha trasladado la zona de observación a una mejor preparada y ha puesto en marcha medidas de control en el acceso a su municipio, para lo que se necesitará entrada.

Los tickets que habilitarán el acceso ya están disponibles a través de la página web de la Casa de Cultura de Utiel, en la que se puede elegir entre dos modalidades, la más barata con un coste de 1,5€ que incluye la entrada y las gafas de eclipse homologadas; y el pack completo con entrada, gafas, visita turística, bolsa y gorra por un total de 5€. Este último incluye además una visita guiada a la Iglesia parroquial de Utiel y la entrada libre a las Bodegas Subterráneas de Puerta Nueva y Museo Municipal de la Casa Alamanzón.

El acalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, reconoce que la posible avalancha de gente les hizo tomar precauciones y señala que ya hay unas 400 entradas retiradas.

Cambio en el punto de observación

Utiel es uno de los puntos de observación oficial detectados por la Generalitat, junto a Macastre, Aras de los Olmos o Puçol. Aunque inicialmente lo habían ubicado en la Sierra del Negrete, han trasladado su ubicación a la Avenida del Deporte.

El pasado 6 de agosto Gabaldón supervisó junto con el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, y el Director General de Emergencias y Extinción de Incendios, Vicente León, el nuevo espacio habilitado. “Hemos tenido que cambiar el punto de observación por el nivel 3 de emergencias y por el miedo a la cantidad de gente que pueda venir". Para tener una medida del interés que ha despertado Utiel, precisamente, se ha creado estos tickets, que fecilitan la organización de las medidas necesarias para el municipio.

El emplazamiento cuenta con la aprovación profesional y promete ser una ubicación idónea con amplias zonas de aparcamiento y un aforo acotado a 1.000 personas donde se podrá contemplar a la perfección el eclipse solar total del próximo 12 de agosto siguiendo los protocolos de seguridad establecidos y evitando los riesgos que podría conllevar la organización inicial en la Sierra del Negrete.

Por otra parte, se ha tenido en cuenta también los parámetros de movilidad a la hora de modificar el punto oficial de observación ."Lo hemos desplazado al interior del pueblo para que no se bloquee la carretera y para evitar problemas con la masa forestal", dice Gabaldón.

Proteger el terreno de incendios forestales

El conseller de Emergencias remarcó durante la reunión en Utiel que es fundamental respetar las prohibiciones relativas al uso de terrenos forestales, mantener libres corredores de emergencia y vías de evacuación y realizar un uso responsable del móvil para no saturar las líneas de comunicación.

La Generalitat Valenciana declarará el día del eclipse el nivel 3 de preemergencia, que supon el riesgo máximo, del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales, lo que implica, entre otras medidas, tanto la prohibición del tránsito de personas por senderos y campo a través en terreno forestal como el cierre de parques naturales de la Comunidad Valenciana.

Seis horas de encuentro

Las puertas de la zona de observación oficial rganizada por el Ayuntamiento de Utiel se abrirán el miércoles 12 de agosto, día del acontecimiento, a las 17:30 horas y cerrarán a las 21:30 horas. La entrada dará acceso a los que dispongan de ella y así se pretende garantizar la correcta organización y evitar los posibles riesgos que conllevaría una afluencia masiva de gente.

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Sin embargo, el municipio espera muchos visitantes y todavía sigue alerta. Hoteles y restaurantes confirman que estarán completos para ese día, pero se desconoce el númeno exacto de turistas. "No sabemos cuántos iban a ser y eso no se puede gestionar”, concluye el alcalde.