En Directo
Última hora de los incendios en Castellón: Centran los esfuerzos en Tírig tras controlar el fuego en Culla y mejorar en la Serra d'en Galceran
El fuego afecta a la Serra d'Engalceran, Tirig y Culla
Lucha contrarreloj en Castellón para controlar el incendio forestal declarado este viernes en Vall d’Alba y propagado hacia la Serra d’en Galceran. Tras una intensa noche de trabajos en la que se ha desplegado un ampios dispositivo para trabajar en la extinción de las llamas, los bomberos continúan trabajando en los tres incendios forestales que afectan de forma simultánea a la provincia de Castellón, declarados en la Serra d'Engalceran, Tirig y Culla.
El centro de Emergencias 112 de la Generalitat Valenciana ha establecido el nivel 2 del Plan Especial de Incendios de la Comunitat Valenciana en el incendio de Tirig y ha desescalado a nivel 1 la situación en la Serra d'Engalceran, donde la situación ha mejorado, mientras que en Culla el fuego ha sido controlado.
Mientras, efectivos de Bomberos de la Diputación de Castelló y de la UME mantienen las labores de vigilancia, control y extinción para tratar de contener el avance de las llamas y garantizar la seguridad en las zonas afectadas.
Según la última actualización, en el operativo participan 8 unidades terrestres y 1 unidad helitransportada de GVA Forestals, 7 dotaciones de Bombers Diputació de Castelló, así como 17 medios aéreos: 12 de la Generalitat Valenciana, incluida la aeronave de coordinación; y otros 5 del Ministerio para la Transición Ecológica y la UME.
El dispositivo se completa con efectivos de la Policía de la Generalitat, la UME, medios sanitarios de GVA Sanitat y la Guardia Civil, que trabajan de forma coordinada para controlar el avance del fuego y garantizar la seguridad de las personas y de las zonas afectadas.
Abraham Pérez
"Todos los incendios fueron provocados por rayos"
La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha expresado su deseo de que los incendios forestales declarados este viernes en diversos puntos de la provincia de Castellón "puedan tener evolución positiva".
En declaraciones a los medios, ha avanzado que las primeras investigaciones apuntan a que los "todos los incendios fueron provocados por rayos", por la tormenta seca que tuvo lugar en la zona. No obstante, ha matizado que se siguen investigando los focos de manera exhaustiva.
Bernabé ha señalado que son 91 las personas que se han desalojado de diversas masías por parte de la Guardia Civil y ha señalado que durante la noche "se ha realizado una labor muy intensa".
Desde el primer momento, ha señalado, trabaja en la zona una sección completa de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que se desplaza ya a Tírig, donde se ha instalado el Puesto de Mando Avanzado tras controlar el incendio en Culla y ante la buena evolución del fuego en la Serra d'en Galceran.
Abraham Pérez
Los bomberos dan por estabilizado el incendio en Culla
El Centro de Emergencias 112 de la Generalitat Valenciana ha informado que el incendio forestal declarado este viernes en Culla ya está estabilizado. Tras una intensa noche de trabajo en la que han trabajado sin descanso decenas de efectivos para combatir el fuego, los Bomberos de la Diputación de Castellón han trasladado Emergencias que el incendio en Culla ya está estabilizado.
Ante la buena evolución en el incendio forestal que afecta a la Serra d'Engalceran, los esfuerzos se centran ahora en Tírig, el punto que más preocupa, donde se va a trasladar tanto el Puesto de Mando Avanzado como la UME tras elevarse la situación al nivel 2 del Plan Especial de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana
Abraham Pérez
Valderrama comparece tras la reunión del CECOPI
El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha informado que el incendio declarado este viernes en la Sierra de Engarcerán ha calcinado alrededor de 45 hectáreas, con un perímetro de "unos cuatro kilómetros". Tras la reunión del CECOPI convocado a primera hora de este sábado, el responsable autónomico de Emergencias ha explicado que el fuego que afecta a esta zona "ha evolucionado favorablemente tras una noche de trabajo intenso" y ha señalado que en estos momentos los esfuerzos se están centrando en el incendio que afecta a Tírig, donde se va a trasladar el Puesto de Mando Avanzado.
Sobre el dispositivo desplegado, ha apuntado que actualmente trabajan en los distintos incendios activos en la provincia de Castellón unos 200 efectivos y 17 medios aéreos, aunque buena parte de estos recursos se han desplazado hacia el incendio de Tírig. Respecto a los vecinos desalojados, ha avanzado que estos "podrán regresar progresivamente a sus domicilios" a medida que avance la situación y se garanticen las condiciones de seguridad. En total, 91 personas han sido desalojadas, 11 de las cuales permanecen actualmente acogidas en el polideportivo de l'Alcora.
Según ha explicado, se trata principalmente de personas que se encontraban de vacaciones en masías de la zona, por lo que se prevé que puedan volver paulatinamente a sus casas. Mientras tanto, el municipio de Sierra Engarcerán continúa confinado y los servicios de emergencia mantienen el dispositivo de vigilancia y extinción.
Abraham Pérez
La evolución de los incendios es positiva
El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón continúa trabajando en la extinción de los incendios forestales declarados este viernes en Culla, Tírig, la Serra d’en Galceran y la Salzadella, cuya evolución "es positiva", según han informado tras la reunión del CECOPI celebrada esta mañana en el Puesto de Mando Avanzado de la Serra d’en Galceran.
El dispositivo, explican, cuenta actualmente con 17 medios aéreos y 150 efectivos, 120 de la Diputación de Castellón y la Generalitat Valenciana y 30 de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
Respecto a la superficie afectada, el fuego ha afectado a unas 45 hectáreas en la Serra d’en Galceran, y evoluciona favorablemente. Así con todo, la población permanece confinada tras el desalojo anoche de 91 vecinos de masías. Por su parte, el incendio en Tírig no ha evolucionado durante la noche, pero mantiene el nivel de emergencia más activo.
En Culla, la evolución es buena y sin avance, y el incendio de la Salzadella ya ha sido dado por extinguido. Los bomberos han pedido a la población extremar la precaución, evitar aproximarse a las zonas afectadas y consultar únicamente los canales oficiales para mantenerse informada.
- La niña de 13 años fallecida en el accidente de la autocarava en Benicàssim: Una joven promesa de Sagunt en el mundo del Agility
- Aviso naranja por tormentas con granizo y rachas muy fuertes de viento: la Aemet advierte de un giro radical del tiempo en la Comunitat Valenciana
- Estos son los 9 puntos oficiales para el eclipse de sol con capacidad para más de 85.000 personas
- Las Harley de la escolta policial del papa Benedicto XVI en València están a la venta en Wallapop
- Podríamos habernos quedado a comer en València': la alcaldesa de Godelleta evidencia la desconexión la mañana de la dana
- El Consell anticipa el choque con el Gobierno por la 'previsible llegada' a la Comunitat Valenciana de los menores llegados desde Marruecos a Ceuta
- La Generalitat equipara el eclipse a una situación de emergencia como la de la dana
- Varias tormentas descargan granizo de gran tamaño en el interior de Valencia