Última hora de los incendios en Castellón: Centran los esfuerzos en Tírig tras controlar el fuego en Culla y mejorar en la Serra d'en Galceran

Lucha contrarreloj en Castellón para controlar el incendio forestal declarado este viernes en Vall d’Alba y propagado hacia la Serra d’en Galceran. Tras una intensa noche de trabajos en la que se ha desplegado un ampios dispositivo para trabajar en la extinción de las llamas, los bomberos continúan trabajando en los tres incendios forestales que afectan de forma simultánea a la provincia de Castellón, declarados en la Serra d'Engalceran, Tirig y Culla.

El centro de Emergencias 112 de la Generalitat Valenciana ha establecido el nivel 2 del Plan Especial de Incendios de la Comunitat Valenciana en el incendio de Tirig y ha desescalado a nivel 1 la situación en la Serra d'Engalceran, donde la situación ha mejorado, mientras que en Culla el fuego ha sido controlado.

Mientras, efectivos de Bomberos de la Diputación de Castelló y de la UME mantienen las labores de vigilancia, control y extinción para tratar de contener el avance de las llamas y garantizar la seguridad en las zonas afectadas.

Según la última actualización, en el operativo participan 8 unidades terrestres y 1 unidad helitransportada de GVA Forestals, 7 dotaciones de Bombers Diputació de Castelló, así como 17 medios aéreos: 12 de la Generalitat Valenciana, incluida la aeronave de coordinación; y otros 5 del Ministerio para la Transición Ecológica y la UME.

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El dispositivo se completa con efectivos de la Policía de la Generalitat, la UME, medios sanitarios de GVA Sanitat y la Guardia Civil, que trabajan de forma coordinada para controlar el avance del fuego y garantizar la seguridad de las personas y de las zonas afectadas.