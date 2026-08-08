Las playas valencianas en agosto donde se habla más inglés que valencià

Millones de turistas extranjeros llenan cada verano las playas de la Comunitat Valenciana. Familias y amigos procedentes de Reino Unido, Francia, Países Bajos y Portugal figuran entre los principales visitantes que eligen los destinos valencianos para disfrutar de sus vacaciones. La gastronomía, el clima y las playas del Mediterráneo siguen siendo los grandes atractivos que consolidan al territorio valenciano como uno de los principales destinos de sol y playa de España.

Turistas en Benidorm / David Revenga

Entre enero y junio de 2026 la Comunitat Valenciana recibió 6.083.684 turistas internacionales, un 8,7% más que en el mismo periodo del año anterior. Durante el primer semestre del 2026 el gasto de los turistas internacionales en la Comunitat Valenciana alcanzó los 7.394 millones de euros, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Durante los meses de julio y agosto, el número de turistas nacionales e internacionales en la Comunitat Valenciana aumenta principalmente en las zonas de costa. En playas como las de Benidorm, Torrevieja, Alicante o Xàbia es cada vez más habitual escuchar a los bañistas hablar en inglés antes que en valencià.

Benidorm

Las playas de Poniente y de Levante en Benidorm reciben cada año a más de tres millones de visitantes y más de la mitad son extranjeros. La capital turística de la Costa Blanca de Alicante es un atractivo para turistas gracias al clima, las playas con aguas cristalinas, la gran cantidad de oferta de ocio para todas las edades y el gran número de edificios altos que permiten la pernoctación de millones de personas. Conocida popularmente como "Nueva York del Mediterráneo", el ocio nocturno y el entretenimiento de Benidorm permite disfrutar de pubs, espectáculos en vivo y discotecas dirigidas a extranjeros.

La playa de Poniente de Benidorm / Información

Xàbia, Moraira, Calp y Dénia

Estos municipios del corazón de la Marina Alta en el Cap de la Nao forman un tramo de costa famoso por sus calas, miradores, acantilados y playas de aguas turquesas que también atraen a miles de turistas cada verano. La Cala Granadella o la Cala Portitxol son las favoritas para los turistas extranjeros, especialmente de origen inglés.

Estas localidades de la Costa Blanca alicantina combinan mar y montaña, destacados por cumbres emblemáticas como el Parque Natural del Montgó y el Peñón De Ifach en Calp. Incluso los Jonas Brothers, quienes han veraneado este julio en la Marina Alta han afirmado que todo el mundo de la costa alicantina era holandés.

La cala del Moraig recupera la paz / A. Padilla

Alicante

La ciudad de Alicante rozó el millón de visitantes durante el 2025. La playa de San Juan es uno de los principales motores de ocupación turística y de atracción de visitantes internacionales. Esta playa alicantina destaca por sus casi 6 kilómetros de recorrido de fina arena dorada y aguas cristalinas. Cada verano, Alicante se convierte en un punto turístico para británicos, holandeses, alemanes y, en general, turistas extranjeros. Por lo tanto, es más probable que en la playa de San Juan o en la de Muchavista escuches a más bañistas hablando inglés que en lengua valenciana.

Playa de El Postiguet Alicante / Alex Domínguez

Peñíscola

La Playa Norte de Peñíscola, ubicada en la provincia de Castellón, es un extenso arenal que atrae a cientos de miles de visitantes cada año. Este destino es elegido tanto por los turistas que buscan un lugar tranquilo para relajarse y disfrutar de las vistas del castillo del Papa Luna, como por aquellos más aventureros que prefieren realizar actividades al aire libre. Un destino ideal para familias y amigos que desean disfrutar del verano sin preocuparse por el sobreaforo, ya que esta playa de Castellón tiene aproximadamente 7 kilómetros de extensión. Durante los meses de julio y agosto, Peñíscola se llena de ambiente en la zona del casco antiguo y a lo largo del paseo marítimo.

Peñíscola, municipio valenciano, se cuela entre los pueblos más visitados de España. / Archivo

Playas de València

La ciudad de València atrajo a unos 2,5 millones de turistas durante el año pasado, muchos de ellos visitantes extranjeros atraídos por el turismo de sol, playa y gastronomía valenciana. Durante la época estival, las Playas de la Malva-rosa y del Cabanyal se llenan de turistas que disfrutan del Mar Mediterráneo. El gran volumen de apartamentos y hoteles que ofrece la ciudad permite el alojamiento internacional de millones de extranjeros. Además, Valencia cuenta con una vibrante vida nocturna para visitantes en zonas como Ruzafa, el Carmen y la Marina de Valencia.

La playa de la Malvarrosa, abarrotada / Eduardo Ripoll

Gandia

La costa de Gandia es uno de los destinos turísticos líderes de la provincia de Valencia. Aunque en esta zona del Mediterráneo, predomina el turismo nacional, son miles los extranjeros europeos que deciden viajar hasta Gandia como destino vacacional. La mayoría de los turistas extranjeros optan por alojarse en los hoteles de primera línea de la Playa de Gandía. Por la mañana, bajan a refrescarse y disfrutar de la playa, y por la noche tienen todo el paseo para disfrutar del ocio nocturno.

La afluencia de la playa de Gandia durante la fstividad de Sant Joan / Levante-EMV

Turismo extranjero en 2025

La Comunitat Valenciana consolidó en 2025 su posición como uno de los principales destinos turísticos de España al recibir 12,4 millones de viajeros internacionales, lo que supuso un incremento del 4,26 % respecto al año anterior, según las encuestas de movimientos turísticos en fronteras (Frontur) y de gasto turístico (Egatur), hechas públicas este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La Comunitat Valenciana fue la quinta región más visitada en el conjunto nacional, que recibió un total de 96,77 millones de turistas durante el pasado año.