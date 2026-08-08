Vaivén
Del PSPV en las Corts al Grand Prix de la 1
La alcaldesa de Altura y diputada autonómica, Rocío Ibáñez, capitanea a su municipio en el popular programa de verano de TVE
La diputada del PSPV en las Corts y alcaldesa de Altura, Rocío Ibáñez, ha tenido esta semana una prueba de fuego como primera edil de su municipio. Ha capitaneado a Altura (Alt Palància) en el mítico programa de TVE Grand Prix, presentado por Ramón García. No hubo suerte, pero los vecinos de su municipio resistieron prácticamente hasta la última curva, donde se impuso su rival, Pradejón (La Rioja).
Altura contó con el expiloto de motociclismo Fonsi Nieto como padrino. No pudo ser. La alcaldesa, con todo, se mostraba exultante en sus redes sociales con la campaña de promoción para su municipio. Ahora llega otra yincana para Ibáñez, aunque no se sabe si tan dura como las pruebas de Grand Prix: una campaña electoral con el reto de renovar la alcaldía y quien sabe si su presencia en las Corts.
Suscríbete para seguir leyendo
- La niña de 13 años fallecida en el accidente de la autocarava en Benicàssim: Una joven promesa de Sagunt en el mundo del Agility
- Las Harley de la escolta policial del papa Benedicto XVI en València están a la venta en Wallapop
- Podríamos habernos quedado a comer en València': la alcaldesa de Godelleta evidencia la desconexión la mañana de la dana
- Confinan la Serra d'en Galceran y desalojan algunas masías debido al humo generado
- El Consell anticipa el choque con el Gobierno por la 'previsible llegada' a la Comunitat Valenciana de los menores llegados desde Marruecos a Ceuta
- La Generalitat equipara el eclipse a una situación de emergencia como la de la dana
- Última hora de los incendios en Castellón: Centran los esfuerzos en Tírig tras controlar el fuego en Culla y mejorar en la Serra d'en Galceran
- Violenta granizada en el interior de Valencia: piedras de más de 5 centímetros, coches dañados y destrozos en el campo