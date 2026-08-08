Del PSPV en las Corts al Grand Prix de la 1

La diputada del PSPV en las Corts y alcaldesa de Altura, Rocío Ibáñez, ha tenido esta semana una prueba de fuego como primera edil de su municipio. Ha capitaneado a Altura (Alt Palància) en el mítico programa de TVE Grand Prix, presentado por Ramón García. No hubo suerte, pero los vecinos de su municipio resistieron prácticamente hasta la última curva, donde se impuso su rival, Pradejón (La Rioja).

Altura contó con el expiloto de motociclismo Fonsi Nieto como padrino. No pudo ser. La alcaldesa, con todo, se mostraba exultante en sus redes sociales con la campaña de promoción para su municipio. Ahora llega otra yincana para Ibáñez, aunque no se sabe si tan dura como las pruebas de Grand Prix: una campaña electoral con el reto de renovar la alcaldía y quien sabe si su presencia en las Corts.