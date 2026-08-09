Más de 900 evacuados en Catí, donde hay más población por las fiestas

El giro de la evolución del incendio de Tírig esta tarde ha llevado a tomar una decisión drástica que ya se ha tomado estas últimas semanas en multitud de localidades castellonenses, primero por el incendio de la Vall d’Uixó y ahora por el fuego en el Alt Maestrat. Eran cerca de las 16.45 horas cuando en Catí han empezado a sonar todos los teléfonos móviles con el mensaje del Es-Alert. El chirrido que se ha escuchado de pronto por toda la población indicaba que debían evacuar Catí. También se ha evacuado la urbanización de l’Avellà, donde se encuentra un balneario y la ermita de la Mare de Déu de l’Avellà.

Emergències 112 ha indicado a la población que debían abandonar el pueblo hacia Xert, que ha acogido a 32 catinenses en su polideportivo, convertido en albergue provisional con el apoyo de Cruz Roja. Cierta tensión se ha extendido entre la población, ya que el humo se podía sentir en las calles del pueblo y muchos vecinos corrían con mangueras y marchaban con tractores con cubas de agua.

Máxima prudencia

«Ante la evolución del incendio, se ha ordenado la evacuación de Catí. Todo el dispositivo está coordinado. Máxima prudencia y seguid en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencias», ha indicado la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina.

La gente ha salido muy rápido del pueblo y en algunos casos la logística se ha complicado porque había casos de personas con movilidad reducida. La Guardia Civil ha ido casa por casa para ayudarles. Varias personas dependientes han sido trasladadas a Morella.

Más población de lo habitual

La cantidad de gente que estos días estaba en el pueblo es mayor a la habitual: el próximo jueves está previsto el inicio de las fiestas mayores de la localidad, que por el momento quedan en el aire, y por tanto Catí albergaba a más de 900 personas. Se trata de cerca de 200 personas más que las 721 que tiene censadas el municipio. Son hijos y nietos de gente del pueblo que, como cada verano, regresan a Catí. Muchos decidieron volver a sus primeras viviendas de València o Barcelona anoche mismo.

El sábado, la sensación de la población era de sorpresa por el confinamiento, porque el viento iba al contrario. Pero hoy todo ha cambiado. El fuego ha saltado un desvío que tenían controlado y por unos bancales de hierba seca ha llegado a unas granjas de abajo del pueblo.

Paraje y explotaciones ganaderas

Los vecinos de Catí temen por cómo haya quedado uno de sus parajes más preciados, la Bassa de les Ortigues, con gran valor ecológico, paisajístico y sentimental. Se trata de una zona típica de excursiones infantiles y también ideal para la micología.

Noticias relacionadas

Otra de las prioridades ha sido sacar a los animales de las explotaciones ganaderas y de las fincas que hay en Catí, tareas en las que han participado todos los servicios de bomberos implicados.