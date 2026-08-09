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Valencia afronta un lunes de tormentas y lluvias con aviso naranja en el interior y el litoral sur de la provincia
La Aemet prevé el inicio del episodio de lluvias y tormentas a partir de las 14 horas del lunes en la Comunitat Valenciana
Tras un fin de semana marcado por las altas temperaturas, Valencia afronta este próximo lunes una jornada en la que las protagonistas serán las tormentas y las lluvias, aunque sin dejar de lado el calor. Así, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha activado la alerta naranja en el interior y el litoral sur de la provincia. El aviso también se extiende al interior de Castellón.
Además, Emergencias ha establecido la alerta amarilla por tormentas y lluvias en el litoral norte de Valencia, el litoral de Castellón y el interior y litoral norte de Alicante.
La previsión también mantiene a Valencia bajo alerta amarilla por fenómenos costeros en toda su costa, mientras que el aviso afecta igualmente al litoral norte de Alicante, según la última actualización del boletín de fenómenos meteorológicos, emitida a las 11.56 horas de este domingo.
El episodio empezará a las 14 horas
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana prevé que el episodio de lluvias comience este lunes a partir de las 14.00 horas. El Centro de Coordinación de Emergencias ha informado de la situación a través de sus redes sociales.
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