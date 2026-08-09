"En Marruecos se vive peor, pero España no es el paraíso"

La travesía de Mohamed duró unas tres horas. Mohamed Amine salió de Tánger en una patera hace diez años con la esperanza de encontrar una vida mejor al otro lado del Estrecho. Hoy trabaja en un almacén en el área metropolitana de València y apenas quiere hablar de aquel viaje. Es habitual entre los migrantes mirar hacia adelante, nunca hacia atrás. Cuando Levante-EMV le pregunta qué consejo daría a los miles de jóvenes que siguen soñando con emigrar a España, guarda silencio durante unos segundos.

—No lo sé. Yo busco lo mío y ya está.

La respuesta de Mohamed es breve, muy seca, pero resume una idea que se repite con distintas palabras entre buena parte de los marroquíes y otros norteafricanos que viven en la Comunitat Valenciana tras el reciente colapso migratorio en Ceuta, donde alrededor de 72.000 personas cruzaron la frontera en apenas unos días —la mayoría regresó posteriormente a Marruecos— y 141 murieron en el intento. España continúa representando una oportunidad para miles de jóvenes, pero quienes ya dieron el paso advierten de que la realidad dista mucho, en general, del paraíso que muchos imaginan antes de emprender el viaje. Todos insisten en una idea que rara vez llega al otro lado del Mediterráneo: encontrar un empleo estable, acceder a una vivienda o empezar de cero resulta mucho más complicado de lo que esperaban.

«Yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana. Trabajo donde sale: carreteras, puentes... Ahora hay más empleo por lo de la dana, pero otras veces no hay nada. Gano para vivir yo y mantener a mi familia, y enviar una parte a mi familia» Mohamed — Mauritano que estudió 3 años en Casablanca

La frase se repite una y otra vez: «En España no todo es tan bonito». Quien la pronuncia ahora es otro Mohammed, natural de Mauritania, aunque estudió durante 3 años en Casablanca y conoce bien la realidad marroquí. Llegó por primera vez a València en 2014, regresó un tiempo a su país y decidió volver. Hoy enlaza contratos como peón en obras de carreteras y puentes. Para él, lo ocurrido en Ceuta no puede entenderse únicamente desde la geopolítica. «Todos sabemos por qué ha pasado. Hay tensión entre Marruecos y España, pero el problema de fondo es mucho más profundo. En muchos países del norte de África hay corrupción y el pueblo vive muy mal. Allí también hay trabajo, pero es todo mucho más precario y no hay contratos como aquí».

Mohamed, con su hijo, en una calle de Torrent. / ED

La jornada de Mohamed en Torrent comienza antes de que salga el sol. «Yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana. Trabajo donde sale: carreteras, puentes... Ahora hay más empleo por lo de la dana, pero otras veces no hay nada. Gano para vivir yo y mantener a mi familia, y enviar una parte a mi familia». Asegura junto a su hijo, de unos 5 años: «Es duro. No todo es tan bonito».

La Europa que se imagina... y la que se vive

Boutiana El Hadri, presidenta de Casa Marruecos en Valencia, lleva días escuchando el mismo mensaje entre familiares, amigos y compatriotas. A su juicio, detrás del drama vivido en Ceuta hay un fenómeno mucho más profundo que un conflicto diplomático puntual. «Las personas siempre han migrado y seguirán haciéndolo porque buscan una vida mejor, oportunidades o un futuro diferente».

Para Boutiana, la propia comunidad marroquí también tiene parte de responsabilidad en la imagen que muchos jóvenes construyen de España y del resto de Europa. «Cuando volvemos a Marruecos enseñamos las vacaciones, los logros o las cosas que nos han ido bien. Muy pocas veces contamos la precariedad laboral, la dificultad para encontrar vivienda, la soledad o el racismo que muchas personas sufrimos».

Es una autocrítica poco habitual. «Si queremos que los jóvenes decidan libremente, también tenemos la responsabilidad de contarles toda la realidad. Europa ofrece oportunidades, pero también muchos sacrificios».

España como puerta de entrada

Nadia Tabid, psicóloga valenciana e hija de padres marroquíes nacidos en Berkane, cerca de Melilla, le pone nombre en árabe marroquí a por qué esa imagen idealizada de Europa sigue transmitiéndose de generación en generación. "Se llama 'hchouma'. Significa vergüenza, la vergüenza de reconocer que las cosas no han salido bien».

Muchas familias, continúa Nadia detrás del Mercado de Tapinería de València donde hemos quedado, hacen enormes sacrificios económicos para financiar el viaje de un hijo. Algunas venden propiedades, otras se endeudan y muchas pagan miles de euros a las mafias que organizan los cruces clandestinos.

«Después de todo ese esfuerzo, nadie quiere llamar a su familia para decir que está viviendo en la calle o que no encuentra trabajo. Al contrario. Se hace todo lo posible por mandar aunque sean 200 euros al mes. Nadie quiere contar la parte mala».

Mohamed Amine llegó hace 10 años en una patera. / J.M.B.

Para Tabid, ese silencio termina reforzando el llamado «sueño europeo», porque quienes permanecen en Marruecos reciben casi siempre la parte más amable de la historia. A su juicio, el debate sobre Ceuta ha quedado atrapado entre la geopolítica y los discursos de confrontación, cuando el origen del fenómeno es mucho más sencillo. «La geopolítica existe, claro que existe. Pero cuando una persona busca unas condiciones de vida más dignas migrará en cuanto vea una oportunidad. Es un fenómeno humano que ha existido siempre».

La psicóloga considera que la discusión no debería centrarse únicamente en quién abrió o cerró una frontera. «Tenemos que plantearnos una migración segura, tanto para quienes salen como para quienes llegan». Además, rechaza que desde Europa se pretenda decidir quién tiene derecho a buscar un futuro mejor.

«No podemos decidir desde nuestro privilegio quién puede migrar y quién no. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a una persona que no puede intentar construir una vida mejor?»

Boutiana El Hadri, de la Casa Marruecos de València. / ED

Mohamed Amine tampoco parece dispuesto a alimentar falsas expectativas. Diez años después de llegar en patera desde Tánger, evita hacer recomendaciones. Mientras conversa con el periodista, en la misma calle de Torrent, un hombre muestra su malestar por la presencia de la cámara y la entrevista termina de manera abrupta. Mohamed Amine se despide con educación y vuelve a su rutina.

Noticias relacionadas

A unos metros de allí aparece Noor. Lleva cuatro años viviendo en Torrent. Habla muy poco español y cuando le preguntamos por el pueblo del que procede en Marruecos pronuncia un nombre imposible de entender. Después sonríe con cierta timidez. «Yo no saber escribir». Levanta el brazo y señala un edificio cercano. «Mi marido arriba. Él hablar mejor». Cuando nos ve enderezar el móvil, pide con educación que no le hagamos fotos y continúa su camino. Su breve conversación resume también otra realidad de la inmigración: la vulnerabilidad de quienes todavía intentan encontrar su sitio en un país cuya lengua apenas dominan.