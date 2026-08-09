El episodio de calor del sábado deja máximas de más de 42 grados en Valencia

El calor volvió a golpear con fuerza este sábado, 8 de agosto, en buena parte del interior y zonas prelitorales de la provincia de València. Según los datos proporcionados por Avamet, Guadasséquies, en la Vall d'Albaida, registró la temperatura máxima más elevada de los datos recopilados, con 42,6 °C, situándose como el municipio con el valor más extremo de la jornada.

La Vall d'Albaida fue una de las zonas más castigadas por las altas temperaturas. Además de los 42,6 grados de Guadasséquies, Aielo de Malferit alcanzó los 41,0 °C en el centro del municipio y Ontinyent llegó también a los 41,0 °C en la estación de Torre de Torús. Montaverner registró 40,9 °C, mientras que Albaida y la Pobla del Duc alcanzaron los 40,8 °C.

Más de 41 grados también en la Safor

La Safor tampoco quedó al margen de las temperaturas extremas. Vilallonga alcanzó los 41,3 °C en la zona del Serpis, mientras que Palma de Gandia llegó a 41,1 °C en Marxuquera. Oliva registró 41,0 °C en la carretera de Pego.

Otros municipios de la comarca superaron igualmente los 40 grados, entre ellos Alfauir y Llocnou de Sant Jeroni, con 40,6 °C; Potries, con 40,3 °C; y Beniflà, Benirredrà y Simat de la Valldigna, con 40,2 °C.

En Gandia, las máximas fueron de 40,1 °C en la Ermita de Marxuquera y 40,0 °C en Escola Pia.

La Ribera Alta supera también la barrera de los 40 °C

En la Ribera Alta, Carcaixent registró hasta 40,8 °C en Hort de Soriano. La localidad alcanzó además 40,7 °C en Quatre Camins y 40,6 °C en el Ayuntamiento.

Alzira llegó a los 40,6 °C en la zona este/l'Alquenència y a 40,1 °C en la Murta, mientras que Rafelguaraf alcanzó los 40,6 °C.

Pego, L'Orxa y otros municipios también rozan los 41 grados

La intensidad del episodio se extendió a otras comarcas. En la Marina Alta, Pego alcanzó los 40,8 °C en la estación Musical, además de 40,2 °C en Sant Jaume y 40,0 °C en el centro.

En la Costera, Llocnou d'En Fenollet registró 40,4 °C, mientras que Barxeta y El Genovés alcanzaron 40,2 °C. Canals y Moixent llegaron a los 40,0 °C.

También destacó L'Orxa, en el Comtat, con una máxima de 40,7 °C.

Noticias relacionadas

Así, los registros del 8 de agosto muestran la intensidad del episodio de calor en numerosos municipios valencianos, con decenas de estaciones por encima de los 40 °C y máximas superiores a los 41 grados en varios puntos.