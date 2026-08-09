La Generalitat avala en los primeros siete meses del año a 2.718 jóvenes para la primera vivienda

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha resaltado que en los primeros siete meses del año “2.718 jóvenes de la Comunitat Valenciana han obtenido un aval de la Generalitat que les permite acceder hasta el 100% de la financiación necesaria para comprar su primera vivienda”.

El jefe del Consell ha indicado que la alta demanda recibida para acogerse al Programa de Garantías del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para la compra de vivienda “es un ejemplo de política real y efectiva centrada en las personas que está permitiendo que miles de jóvenes puedan acceder a su primer inmueble y desarrollar su proyecto de vida”.

De este modo, en lo que llevamos de año, el IVF ha aprobado 1.812 operaciones de aval por un valor superior a los 39 millones de euros, que facilitan el acceso a 247,5,4 millones de financiación bancaria y la compra de inmuebles por un valor conjunto de 260,5 millones de euros.

Las 1.812 operaciones de aval aprobadas en 2026 facilitan el acceso a financiación bancaria para la compra de 1.087 inmuebles en la provincia de Valencia, 514 en la de Alicante y 211 en Castellón, unas cifras que confirman que el programa está llegando a todo el territorio y respondiendo a una necesidad real de la ciudadanía. El precio medio de los inmuebles adquiridos asciende a 143.772 euros.

Más de 5.000 jóvenes beneficiados

El jefe del Consell ha valorado los resultados de los primeros siete meses del año que reflejan la extraordinaria acogida de un programa que facilita el acceso a la vivienda de los jóvenes, eliminando una de las principales barreras como es la falta de ahorro previo para afrontar la entrada.

Al respecto, durante los meses transcurridos de 2026 ya se ha superado el número de avales concedidos por el IVF en la primera edición de este programa, que estuvo vigente entre junio de 2024 y diciembre de 2025. Así, si en la primera convocatoria se concedieron 1.681 avales, en los siete primeros meses de 2026 se han aprobado 1.812.

En conjunto, desde su puesta en marcha ya se han beneficiado de este programa 5.189 jóvenes de la Comunitat Valenciana, a través de 3.493 operaciones por un importe avalado cercano a los 62 millones de euros.

Cabe indicar que en su edición para 2026 este programa -dirigido a la población de entre 18 y 45 años- ha incorporado importante novedades como la posibilidad de avalar hasta el 20% del precio de la vivienda, lo que permite llegar a financiación por hasta el 100% del valor del inmueble. Las viviendas pueden ser nuevas o usadas, de venta libre o de protección pública de promoción privada que se destinen a domicilio habitual.

Además, se ha ampliado el precio máximo de los inmuebles adquiridos, que ha pasado de los 277.000 a los 311.000 euros para ajustarlo a la dinámica que marca el mercado. Además, se ha flexibilizado el límite de edad, suprimiéndolo a los residentes en municipios afectados por la dana el 29 de octubre de 2024 y también se ha ampliado la red de entidades colaboradoras.

Estos avales son totalmente gratuitos, tanto para los beneficiarios como para las entidades financieras colaboradoras, y su solicitud se realiza directamente ante el IVF a través de su sede electrónica.

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El Gobierno valenciano está desarrollando una política transversal e integral de vivienda con acciones 360 grados en materia normativa, simplificación administrativa e incentivos fiscales como la rebaja del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, entre otras. Además, a través del Plan VIVE, se está desarrollando viviendas de protección pública, especialmente dirigida a jóvenes, familias y colectivos vulnerables.