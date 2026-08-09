El goteo que no cesa: el Consell remueve en un año a más de la mitad de los altos cargos de Mazón

El Consell ya está oficialmente, y salvo imprevistos o actos puntuales, de vacaciones. La reunión del pleno del Consell del pasado martes, además de para ampliar las ayudas de material escolar a afectados de la dana, autorizar un convenio entre la UPV y Fisabio o validar la cesión de un inmueble al Ayuntamiento de Albatera, sirvió para poner punto y final a un curso político en el que el Ejecutivo autonómico ha aprobado 10 decretos-ley, un anteproyecto de ley, cuatro proyectos legislativos y 154 decretos, de los que una treintena han servido para cambiar a la mitad de sus integrantes, empezando por el que era su máximo responsable: Carlos Mazón.

Según ha contabilizado este periódico, desde el regreso del pasado verano, el Gobierno valenciano ha llevado a cabo 83 cambios entre sus altos cargos. De estos, 48 corresponden a ceses y nombramientos y 36 a cambios de competencias (sin contar los movimientos de una conselleria a otra, pero con las mismas funciones en el caso de responsables intermedios o quienes han visto renombrar su departamento) y suponen afectar a más de la mitad (casi dos terceras partes, en realidad) de la estructura que estaba diseñada a finales del curso pasado, en agosto de 2025, cuando el Consell disponía de 133 altos cargos.

Sea por una vía u otra, los decretos con salidas o entradas de altos cargos han sido una constante desde el 17 de septiembre, en los inicios del año político, con la salida del entonces director general de Coordinación, Control y Seguimiento de la Reconstrucción hasta hace apenas un par de semanas, el 20 de julio, con la marcha de la directora general de Fondos Europeos. Si bien, el goteo se aceleró ante la reestructuración que supuso la ya prevista salida del teniente general retirado Francisco Gan Pampols y, sobre todo, con la dimisión del entonces 'president' de la Generalitat y el posterior nombramiento de Juanfran Pérez Llorca en su lugar.

Pérez Llorca recibe el saludo de Mazón en su investidura, a finales del pasado año / M.A.Montesinos

Por mucho que sintonice con el anterior (y el núcleo duro de colaboradores más próximos del expresident Mazón sigue en la administración), los vientos de un nuevo 'president' siempre mueven el avispero. Y aunque los rostros del pleno del Consell fueran casi los mismos, Llorca reformuló carteras al mover a dos de los consellers de sitio (José Antonio Rovira y Susana Camarero), modificó responsabilidades (eligió a Miguel Barrachina como portavoz) e incorporó al máximo estamento a tres personas: Carmen Ortí, José Luis Díez y Elena Albalat, estos dos últimos ascendidos desde otras responsabilidades en el Ejecutivo autonómico, provocando a su vez futuros cambios en los escalones inferiores. También cesó a Ruth Merino, la única en salir además de Mazón, que sin embargo logró acomodo semanas después como secretaria autonómica ante la Unión Europea.

Y prácticamente a la vez que nombraba a sus consellers, los cambios comenzaban a calar hacia abajo en la estructura de la Generalitat. Sobre todo en el Palau y en el que había sido el núcleo duro de su predecesor, incluyendo la destitución del jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, y una de sus personas de máxima confianza, Santiago Lumbreras, que meses después, en junio, regresaría al paraguas del Consell como titular del Ivace. En esa ventana entre diciembre y finales de enero se concentran la mayoría de cambios, 62.

De Sanidad a Emergencias

Claro que no todas las modificaciones tuvieron que ver por el cambio de los máximos responsables de las conselleries. Hubo otras que por sus propias circunstancias acabaron ejecutando sus propios cambios. Ocurrió en Sanidad, donde a principio de curso ya había cambiado al subsecretario y entre diciembre y febrero cambió a dos directores generales y una secretaria autonómica. Más profundo y con mucha miga fue el cambio en la cúpula de Emergencias, el cuarto de la legislatura, después de que uno de los directores generales, Raúl Quílez, admitiera ante la jueza que instruye la causa de la dana que la conselleria tenía unos vídeos del 29-O que había eludido entregar durante más de seis meses.

La salida de Miquel Nadal de Cultura para dirigir el Institut Alfons el Magnànim, el regreso de Lumbreras al Ejecutivo autonómico, el nombramiento del tercer responsable de TIC de la legislatura o la vacante que generará el próximo 24 de agosto la salida de responsable de Fondos Europeos han continuado con unos cambios que han acabado componiendo un Consell con 148 altos cargos, en los que no se llega a la paridad, al haber 60 mujeres por los 88 hombres, un 40 % que, no obstante, mejora el porcentaje respecto al de hace un año, cuando eran 47 de 133, un 35 %, poco más de una de cada tres.

Noticias relacionadas

Con estos mimbres, unos presupuestos recién aprobados (que todo apunta que serán prorrogados el 1 de enero) y la relación con Vox engrasada, el Consell deberá afrontar su último curso antes del paso por las urnas. Falta ver si la cada vez más cercanía a las elecciones provoca que la ultraderecha rompa amarras con el Ejecutivo autonómico o si su alianza permanece blindada. En el horizonte, aparece el Anteproyecto de ley del Suelo y alguna promesa sin materializar como la ley de Señas de Identidad, que Mazón anunció hace un año en el Debate de Política General en las Corts y a la que la marejada interna parece haber alejado de la orilla.