La “Puerta del Cielo” que conquistó a la Armada de Estados Unidos

El verano de 1905 dejó en la Sierra Calderona una escena tan insólita como fascinante: marineros estadounidenses de uniforme blanco, telescopios vanguardistas, cámaras fotográficas y una línea telegráfica tendida hasta un antiguo monasterio cartujo. Durante varias semanas, Portaceli (Porta Coeli), en el término de Serra, se transformó en una base científica de la Marina de Estados Unidos para estudiar el eclipse total de Sol del 30 de agosto.

Aquella operación, hoy casi borrada de la memoria colectiva, reunió buques de guerra, astrónomos, fotógrafos, oficiales, marineros y vecinos de los pueblos cercanos. Todos aguardaban el instante en que la sombra de la Luna convertiría el día en noche sobre las montañas valencianas.

Más de un siglo después, ante el eclipse del 12 de agosto de 2026, aquella historia vuelve a cobrar fuerza. La misión comenzó en Washington. El Congreso estadounidense aprobó una partida extraordinaria de 5.000 dólares y el Departamento de la Marina organizó una expedición al mando del contraalmirante Colby M. Chester llamada “Eclipse Squadron”. En ella participaron el crucero USS Minneapolis, el crucero auxiliar USS Dixie y el carbonero USS Caesar. Los barcos no transportaban tropas para combatir, sino científicos, equipos fotográficos e instrumentos astronómicos destinados a retratar la esquiva corona solar.

Observatorio naval de la Marina norteamericana en Portaceli. / US NAVY

El Observatorio Naval de Estados Unidos proyectó tres estaciones: una en Guelma, Argelia; otra en Daroca, Zaragoza; y una tercera en la provincia de Valencia, cerca del límite sur de la franja de totalidad. El Minneapolis y el Caesar llegaron al Grau el 20 de julio de 1905. Era la primera vez desde la guerra de 1898 que buques de la Marina estadounidense atracaban en un puerto español. Desde el puerto, los responsables científicos recorrieron diferentes enclaves próximos a Rafelbunyol y Bétera hasta elegir un terreno en las estribaciones de la Calderona.

Cautivados por el paisaje

El profesor de Matemáticas y astrónomo naval Frank B. Littell quedó cautivado por el paraje. En su informe describió Portaceli como una hermosa ubicación que justificaba plenamente el significado de su nombre: “Puerta del Cielo”. El 25 de julio llegó al monasterio el destacamento permanente, compuesto por trece hombres y dirigido por Littell. Los pesados instrumentos fueron trasladados desde el puerto en carros de tracción animal, durante la noche para evitar el calor.

La expedición pudo instalarse gracias al propietario del monasterio Francisco Carbojosa, que cedió gratuitamente los terrenos y varias dependencias del antiguo complejo. La cartuja, fundada en la Edad Media y abandonada por la comunidad religiosa tras la desamortización del siglo XIX, conservaba gruesos muros de piedra, edificios de distintas épocas y antiguos frescos. Algunas construcciones anexas servían incluso de refugio para el ganado.

En pocos días, aquel entorno de silencio monástico se convirtió en dormitorio, comedor, taller, laboratorio fotográfico y centro de operaciones de la Marina estadounidense. La ciencia más avanzada de comienzos del siglo XX pasó a convivir con carros, cuadras y estancias levantadas varios siglos antes. La instalación de los equipos no fue sencilla. Los marineros intentaron excavar el terreno, pero la dureza de la roca caliza apenas les permitió profundizar unos quince centímetros. La solución fue levantar sólidos pilares de cemento directamente sobre la piedra.

Marineros trabajando en el observatorio de Portaceli. / US NAVY

Sobre ellos colocaron instrumentos de precisión, entre ellos un telescopio ecuatorial Clark de cinco pulgadas y una gran cámara horizontal equipada con una lente diseñada por el óptico John Brashear. El conjunto incorporaba relojería, poleas y contrapesos para compensar la rotación de la Tierra y mantener estable la imagen del Sol durante las exposiciones.

Expedición científica

Las fotografías de la expedición muestran estructuras astronómicas levantadas en medio del paisaje, con las montañas al fondo, y una caseta de madera y lona destinada a albergar los instrumentos y el laboratorio. Portaceli se había convertido en uno de los observatorios más singulares e importantes del mundo.

La llegada de los estadounidenses despertó una enorme curiosidad. Cientos de vecinos de Bétera, Serra y otras localidades acudieron al campamento. El telescopio Clark se convirtió en la gran atracción. De día visitaban las instalaciones y, por la noche, hacían cola para contemplar la Luna, los anillos de Saturno y otros cuerpos celestes por primera vez.

Imagen que captó el obervatorio naval de la marina norteamericana en Portaceli. / US NAVY

La convivencia dejó también escenas costumbristas. Los informes mencionan bailes tradicionales organizados al atardecer frente al monasterio. Los marineros participaron en ellos y se integraron en la vida local. El calor era tan intenso que otro propietario, el señor Caruana, les permitió bañarse en las grandes balsas de riego de su finca, Villa Felisa.

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La exactitud horaria resultaba esencial. Por orden del duque de Bivona, director general de Telégrafos, se tendió una línea especial entre Valencia y el campamento. Los telegrafistas José Vilches y Eliseo Gil conectaron Portaceli con el Real Observatorio de Madrid para sincronizar los relojes y coordinar cada fase del eclipse. glo: la Puerta del Cielo